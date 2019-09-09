كريم عبد العزيز وأحمد عز يجتمعان في فيلم "كيرة والجن " صيف 2020 (صورة)

بعد طول انتظار، تم كشف الستار وأخيرًا عن العمل الفني الذي سيجمع بين كوكبة من نجوم السينما في الجيل الحالي في مصر، ومن بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز في البطولة، بالإضافة إلى عمرو واكد وأمير كرارة وغيرهم من الفنانين في صيف 2020.

فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومعالجة سينمائية لرواية 1919 للكاتب أحمد مراد إخراج مروان حامد، وتدور أحداث الفيلم في مصر سنة 1919 إلى 1924 وهي الحقبة التي شهدت مقاومة وطنية منظمة ضد أقوى آلة استعمارية في القرن التاسع عشر، "الإمبراطورية البريطانية"، من خلال مجموعة قصص حقيقية لأبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

ومن المقرر بدء التصوير في منتصف شهر ديسمبر المقبل، بعدما يتم تحديد القائمة النهائية لأبطال العمل، من جهته قام كريم عبد العزيز بمشاركة صورة له مع أحمد عز على إنستغرام من كواليس التحضير للفيلم وظهرا بالشكل النهائي للشخصيات الخاصة بهما في الفيلم وعلق: "انتظرونا صيف 2020 فيلم كيرة والجن عن رواية 1919".

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