أيمن رضا يوجه رسالة شديدة اللهجة لباسم ياخور: "بدك تنجح برنامجك مو عحسابي"!

وصل الحال بين الفنان أيمن رضا وباسم ياخور إلى طريق مسدود بحسب آخر ما حدث بينهما بعد حلقة "أكلناها" على قناة لها، ويبدو أن أصدقاء ورفقاء الدراما السورية لفترة طويلة تغير حالهم ولم يعد أي شيء جمع بينهما كما كان في الماضي، وخاصة بعد الأزمة والحرب في سوريا.

وبدأت القصة بعد عرض أحد مقاطع الحلقة من برنامج "أكلناها التي استضاف فيها باسم ياخور الشيف اللبناني أنطوان، وعند سؤال ياخور عن أكثر شخص يثير الاشمئزاز على مائدة الطعام أثناء الأكل برفقته كانت إجابته دون تردد أن هذا الشخص بالتأكيد هو أيمن رضا وقام بوصف طريقته في تجهيز اللقمة الكبيرة وكيف يقوم برمي الخبزة في وسط الصحن.

على ما يبدو أن هذا التعليق من باسم ياخور أثار غضب أيمن رضا، الذي لم يتردد أيضًا للحظة ورد على الكلام الذي قيل عنه من خلال حسابه على موقع فيسبوك وقال: " باسم ياخور حل عن طي، لسه كل شغله مئعطله بتلزقها فيني، لحد الان ماعم ارضى رد، بدك تنجح برنامجك مو ع حسابي".

الجدير ذكره أن خلال حلقة أيمن رضا مع باسم ياخور في "أكلناها"، كانت أجواء التوتر والجدال حاضرة خلال اللقاء بقوة، وفي بعض الأوقات كانت الإجابات صريحة جدًا، مما جعل الثنائي يدخل في نقاش محتدم حول ديمومة الصداقات من عدمها، ولكن انتهى النقاش فيما بينهما وفضلوا أن يركزوا على أعمال فنية تسعد الجمهور فقط بغض النظر عن أي أمور أخرى.

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