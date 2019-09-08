راغب علامة لأحلام في أول أيام تصوير ذا فويس: " حردلك الضرب بالمكان المناسب"!

على ما يبدو أن التشويق والحماس قد بدأ بالفعل مع أول أيام تصوير حلقات "ذا فويس" في موسمه الخامس، حيث أن ملامح التحدي بين أعضاء لجنة التحكيم وهم سميرة سعيد وحماقي وأحلام وراغب علامة قد أصبحت واضحة، والجمهور في انتظار متعة وتسلية لا مثيل لها.

ولا يخفى على أحد الحالة التي تسود الأجواء عندما يجتمع راغب علامة وأحلام في نفس المكان، وبالتأكيد الجميع شاهد ذلك في "عرب آيدول"، والآن في "ذا فويس" عادت مرة الأخرى هذه المناوشات والتحديات، وبهذا الصدد وجه الفنان اللبناني رسالة لأحلام قائلة لها: "حردلم الضرب بالمكان المناسب".

وكشف علامة خلال لقاء مع برنامج “ترندنغ”، المذاع على شبكة “إم بي سي” السعودية، أن أحلام نفذت فيه مقلبا دون أن يوضح تفاصيله، متوعدا أن يرد لها المقلب.

توجه راغب لأحلام قائلا “حردلك الضرب وسيكون بالمكان المناسب” وتابع ساخرا على الطريقة المصرية: "أنا راغب والأجر على الله".

وكان راغب علامة قد أوضح في كثير من المقابلات الصحفية، أنه وافق على المشاركة في برنامج "ذا فويس" دون تردد، ولم يهمه تواجد أحلام، مؤكدًا أنه لا يوجد أي خلاف شخصي بينهما، وأن كل ما كان يحصل بينهما من مناوشات كان في إطار العمل فقط لا غير.

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