أحمد سعد يستعين بشقيقه للسخرية من زيجاته.. والجمهور يطالبهما بهذا الأمر!

سخر المطرب المصري أحمد سعد من كثرة زيجاته وطلاقه، والتي كان آخرها من الفنانة سمية الخشاب قبل إعلان انفصالهم رسمياً بعد زواج دام لمدة 6 أشهر فقط، وذلك عبر فيديو نشره بحسابه الشخصي "إنستغرام".

وتناول أحمد سعد فكرة زواجه وطلاقه على طريقة البرنامج الشهير "التيك توك"، حيث استعان بشقيقه الفنان عمرو سعد، لإيصال الفكرة قائلا "كل يوم أخبار، أحمد سعد إتجوز.. أحمد سعد طلق.. بجد زهقت.. أنا لازم أتغير" ليتحول بعدها أحمد لشقيقه عمرو سعد الذي يصاب بصدمة فور رؤيته نفسه قائلا "إيه القرف اللي جوايا ده".

وأثار الفيديو إعجاب رواد السوشيال ميديا لخفة دم الشقيقين، حيث طالبهم البعض بعمل سينمائي كوميدي يجمع بين صوت أحمد سعد وخفة دم أخيه عمرو.

من ناحية أخرى، كان الفنان أحمد سعد قد نفى تصريحات طليقته الفنانة سمية الخشاب كافة، بشأن معاملتها بعنف وضربها أكثر من مرة حتى فقدت طحالها بسببه، مؤكدا أنه ترعرع على احترام المرأة ونبذ العنف، حتى أنه لا يتحمل مشهد عنف لـ"قطة"، ما بال إنسان.

ووجه "سعد" تحية إلى زوجته السابقة الفنانة ريم البارودي، مؤكدا أن جميع خلافاتهما انتهت الآن، وأصبحت تربطهما علاقة صداقة قوية، موجها لها مباركة وإشادة على أعمالها الفنية الأخيرة، ونجاحها الملحوظ.

واعترف "سعد" بأنه أصبح فنانا مثيرا للجدل، معللا ذلك بسوء فهم رواد التواصل الاجتماعي لأحاديثه ومنشوراته على منصات السوشال ميديا، فعندما ينشر آيات قرآنية يفهم بعضهم أنه يحرّض على عدم تهنئة الأخوة الأقباط، رغم عدم وجود علاقة بين هذا وذاك؛ ما جعله يعزف عن متابعة تعليقات "الفانز" خاصته.

وأبدى سعد انزعاجه من أسئلة بعض الأشخاص له عن أمور شخصية لا يحب التطرق إليها والحديث عنها، تاركين السؤال عن مشاريعه الفنية ومستقبله الغنائي، وأيضا أبدى انزعاجه من كثرة تداول الشائعات حوله؛ ما جعل أغلب أصدقائه وصديقاته يخشون التصوير معه.

وكان سعد كشف عن قصة حب جديدة وصفها بـ"المختلفة"، رافضا الإفصاح عنها الآن، لكنه أكد تعلمه من أخطائه السابقة التي تحدث عن عدم تكرارها مرة أخرى، في إشارة منه إلى عدم إظهارها للإعلام وعدم اقتيادها إلى الشهرة واعتبارها خطا أحمر وفصل حياته العملية عن الشخصية حتى تستمر زيجته.

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