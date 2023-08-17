أحمد سعد يطرح كليب أغنيته الجديدة (دب دب)

البوابة-طرح النجم أحمد سعد فيديو كليب أغنية(دب دب)، على موقع (يوتيوب) و المنصات الرقمية المختلفة.

أغنية (دب دب) من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، وإخراج حسين شعبان. و يظهر فيها الفنان أحمد سعد بــ (لوك) مختلف عن كليباته التي طرحها مؤخرا مثل (هلا بيك يا مدلع) و كليب (يا ليالي) الذي شاركته فيه النجمة روبي، حيث يقدم سعد مع المخرج حسين شعبان في (دب دب) رؤية فنية عصرية حديثة، لإيصال الفكرة بأجمل شكل ممكن

و تقول كلمات الأغنية: (انا طالع و ماليش سقف و الواحد منى بـألف، مش عارفين يعملوا زي و مني بيضربوا كف فى كف، لما ادخل اخش بقلب لما اجي بيخدوا الجنب، خطوتي ليها الف حساب لما بتنزل على ارض بالدب دب دب دب).



