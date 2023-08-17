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أحمد سعد يطرح كليب أغنيته الجديدة (دب دب)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 17 آب / أغسطس 2023 - 01:45
أحمد سعد
أحمد سعد

البوابة-طرح النجم أحمد سعد فيديو كليب أغنية(دب دب)، على موقع (يوتيوب) و المنصات الرقمية المختلفة.

اقرأ ايضاًبالزي الخليجي: أحمد سعد يطرح جديده (هلا بيك يا مدلع)بالزي الخليجي: أحمد سعد يطرح جديده (هلا بيك يا مدلع)

أغنية (دب دب) من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، وإخراج حسين شعبان. و يظهر فيها  الفنان أحمد سعد بــ (لوك) مختلف عن كليباته التي طرحها مؤخرا مثل (هلا بيك يا مدلع) و كليب (يا ليالي) الذي شاركته فيه النجمة روبي، حيث يقدم سعد مع المخرج حسين شعبان في (دب دب) رؤية فنية عصرية حديثة، لإيصال الفكرة بأجمل شكل ممكن

و تقول كلمات الأغنية: (انا طالع و ماليش سقف و الواحد منى بـألف، مش عارفين يعملوا زي و مني بيضربوا كف فى كف، لما ادخل اخش بقلب لما اجي بيخدوا الجنب، خطوتي ليها الف حساب لما بتنزل على ارض بالدب دب دب دب).


 

كلمات دالة:أحمد سعد

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