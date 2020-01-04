أحمد سعد يكذب سمية الخشاب بشأن تسببه في فقدانها الطحال.. ويؤكد: تصالحت مع ريم البارودي (فيديو)

نفى المطرب المصري أحمد سعد، تسببه في فقدان طليقته الفنانة سمية الخشاب، الطحال، كما ادعت في تصريحات سابقة لها خلال حلولها ضيفة ببرنامج "شيخ الحارة"، في رمضان الماضي، وأثارت حينها جدلًا واسعًا.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية: "ليس لدي علم بفقدان سمية الخشاب لطحالها.. وكل ما قالته غير صحيح، لقد ترعرت على احترام المرأة، وليس معاملتها بعنف أو ضربها".

وأضاف: "كيف أقوم بضربها وأنا لا أتحمل مشهد عنف لـ قطة، هذه ليست أخلاقي ولا أعرف لماذا خرجت بهذه التصريحات ضدي".

وعن علاقته بطليقته الفنانة ريم البارودي، قال: "خلافي معها انتهى تمامًا، وتربطني بها علاقة جيدة الآن، وأبارك لها على أعمالها الفنية مؤخرًا، خاصة أنها حققت نجاحًا ملحوظًا في مسلسلها الأخير قيد عائلي".

وعن اتهامه بإثارة الجدل على السوشيال ميديا مؤخرًا، رد المطرب المصري: "رواد مواقع التواصل يسيئون فهم أحاديثي ومنشوراتي، فعندما آنشر آيات قرآنية يفهم البعض أنني أحرّض على عدم تهنئة الأخوة الأقباط، رغم عدم وجود علاقة بين هذا وذاك".

وأردف: "أصدقائي وصديقاتي أصبحوا يخشون التصوير معي، بسبب هجوم البعض ضدي، وتركيز الكثيرين على أموري الشخصية، تاركين السؤال عن مشاريعي الفنية ومستقبلي الغنائي".

وكشف أحمد سعد عن دخوله في قصة حب جديدة، مشيرًا إلى أنها مختلفة تمامًا عن علاقاته السابقة، خاصة أنه تعلم من أخطائه الماضية ولن يكررها مرة أخرى.

يذكر أن هناك خلافًا يجمع بين أحمد سعد وسمية الخشاب خلال الفترة الحالية، وصل بهما إلى ساحات القضاء، بعدما حصل الأول على حكم ضد الثانية في قضية شيك بدون رصيد.

واتهمت سمية الخشاب، أحمد سعد، بضربها وتسببه في فقدانها الطحال أثناء زواجهما، وادعت أنه قال لها بعد إجرائها جراحة استئصال الطحال، أنه ليس له لزوم في جسم الإنسان ولا يوجد ضرر وقع عليها.

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