أحمد سعد يكشف جنس مولوده من أعالي السماء.. صبي أم فتاة؟

فاجأ الفنان المصري أحمد سعد متابعيه بخبر حمل زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني كما كشف عن جنس مولودهما بطريقة مميزة.

شارك أحمد سعد مقطع فيديو لطيف من أعالي السماء يجمعه بزوجته عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث يظهران داخل منطاد هوائي يحلق في السماء بينما أمسكا ببالون أسود يحوي شرائط بلون جنس مولودهما، حيث يقوم الثنائي بفرقعة البالون لتخرج الشرائط الوردية لتدل على أنهما سيستقبلان أنثى.

وأرفق سعد الفيديو بتعليق، كتب فيه: "الحمد لله الذي رزقني ما احب بنت الحمد لله".

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق وتهنئة الثنائي، فكتب أحد المتابعين: "الف مبرووك و ربنا يخليكم لبعض ويفرح قلبكم".

وعلَّق آخر: "ماشاء الله تبارك الله ربنا يبارك لك فيها وتيجي الدنيا على خير ويقر عينك وعين والدتها بيها".

يذكر أن سعد وعلياء تزوجا في شهر أغسطس العام الماضي في حفل بسيط اقتصر على الأصدقاء والمقربين.

