نادية العراقية إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية!

"انا مي ..ماما في العناية المركزة حالتها حرجة و صعبة جدا من يومين ارجوكم ادعولها بالشفاء بحق الايام المفترجة دي انا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة .. اللهم اني لا أسالك رد القضاء و لكني اسألك اللطف فيه"..

هكذا بدأت ابنة الممثلة نادية العراقية حديثها عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قليلة. مي طلبت من الجمهور الدعاء لوالدتها وكذلك أشقاء مي طالبوا بنفس الشيء عبر حساباتهم في السوشال ميديا.

انا مي ..ماما في العناية المركزة حالتها حرجة و صعبة جدا من يومين ارجوكم ادعولها بالشفاء بحق الايام المفترجة دي انا كان... Posted by ‎فاتن فتحي‎ on Monday, 3 May 2021

نادية كانت قد أعلنت منذ أيام تعرضها لنزيف حاد في العين اليمنى، وكتبت نادية تحديداً عبر حسابها الشخصي "نزيف حاد في عيني اليمين.. دي تبقى العملية الرابعة.. مش شايفه ادعوا لي.. لا حول ولا قوه إلا بالله".

من جهة أخرى، تحدثت نادية منذ مدة عن التنمر الكبير الذي تعرضت له بعد أن شاركة صُورة لها برفقة أولادها الثلاثة "أدهم، مي، نيللي"، وجاء التنمر عن طريق التشكيك بنسب أولادها على الرغم من أنهم يمتلكون ملامح والدتهم….وعلقت الممثلة بدورها "ايوه دول ولادي ووالدهم ، رجعتو تنشروا صورهم وأقذر تعليقات ، بأي حق تشككو في النسب یا کلاب ، بأي حق تقولو الفلوس بتحلي ، انتوا شفتم عايشة إزاي".

وتابعت "الحسد والقر قعدوني من الشغل ، مشفناش فرحة والأمراض دخلت بيتي ، بطلو قر ، أنا أهلي في بغداد ملوك جمال ، يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم".

من جهة أخرى، كانت نادية قد سلطت الضوء على المحسوبيات حتى في نقل أخبار الوفاة..وعلقت بـ "حتي الموت فيه سوبر ستار وستار..أيه الظلم ده؟….القنوات تجيب فيديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فيديو واحد عن المرحومة أحلام الجريتلي إلى بقالها ٣٥ سنه عطاء، عيب عليهم بجد".

وأضافت "واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت أم السوبر أو جدته.. مفيش عدل حتي في الموت ..بس العدل في القبر وفي الآخرة. أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر".

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