أمينة حاف على خطى عائلة الحاج متولي..والهام الفضالة تتفوق بذكائها!

عُرضت منذ ساعات حلقة جديدة من المسلسل الكويتي "أمينة حاف" من بطولة النجمة الكويتية إلهام الفضالة إضافةً إلى نخبة من الوجوه.

حلقة الليلة كان عنوانها "الزفاف المنتظر" بسبب ما تحمله من أحداث والتي أبرزها زواج أمينة من رجل متزوج له 3 زوجات قبلها. التحضيرات بدأت والمشهد المنتظر تمكن من تصدر الترند عبر تويتر والذي كان عبارة عن إرتداء الزوجات الثلاثة لفستان الزفاف الأبيض حتى يحرقن قلب الضرة الجديدة بمشهد مماثل ل المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي.

الفرق الوحيد كان أن ذكاء أمينة هو الحاضر بعد أن علمت بخطة ضراتها فاختارت إرتداء فستان باللون الأزرق الفاتح بدلاً من الأبيض. مشهد الحلقة وصُورة الضرائر معاً تم تداولها بشكل كبير ضمن تغريدات مُختلفة نعرضها لكم إضافةً إلى مشاهد من الحلقة:

قصة مسلسل أمينة حاف

مسلسل خليجي كويتي يشهد أحداث درامية اجتماعية بشكل عام مع وجود جانب من الكوميديا حيث يتناول فكرة تعدد الزوجات في الخليج، و تؤدي الممثلة الهام شخصية الزوجة الرابعة واسمها امينة ويكون لديها مشاكل كبيرة في حياتها تجعلها تتغير حياتها وتتزوج رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الاموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة . أما عن الكاست فهو يتكون من نخبة وجوه في الدراما الخليجية من بينهم ليالي دهراب، عبد الله الطليحي شهاب جوهر، غرور صفر، رندا حجاج، خالد العجيرب، طلال باسم ،شوق الهادي.

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