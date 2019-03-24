أشرف فايق

البوابة - خاص

كشف المخرج المصري أشرف فايق، عن موقفه من التعاون مجددًا مع كل من النجمين محمد سعد ومي عز الدين، بعد نجاح فيلم "اللمبي 8 جيجا" الذي شهد التعاون الأول بين الثلاثي.

وقال فايق في لقاء خاص مع "البوابة": "لا أحب أن أكرر نفسي، إذا رأيتم جميع أعمالي بداية من اللبيس وقصة الحي الشعبي وتك تك بوم واللمبي 8 جيجا والزمهلاوية، سيتضح أن كل عمل مختلف عن الآخر تمامًا".

وأضاف: "كنت حريصًا مع محمد سعد عند تقديم تك تك بوم على تقديمه بشكل مختلف تمامًا عما سبق، والعمل لاقى نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور".

وعن جديده الفني، قال: "يوجد سيناريو لفيلم جديد، ولكني أحب أن أذاكر جيدًا وآخذ وقتي في الكتابة والتحضير، ويوجد جلسات مع السيناريست والمؤلف نادر صلاح الدين، الذي سبق وأن تعاونت معه في اللمبي 8 جيجا".

وأردف: "هذه المرة فيلم مختلف تمامًا، بعيدًا عن الكوميديا، بطولة جماعية وسيشارك به حوالي 35 نجمًا ونجمة".

وبمناسبة عيد الأم، وجه المخرج المصري رسالة إلى الأمهات، ووالدته بشكل خاص، قائلًا: "كل سنة وإنتي طيبة يا كل أنثى على وجه الأرض، وأتمنى من الله أن يحفظ أمي لي ويديم عليها نعمة الصحة".

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