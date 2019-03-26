رانيا محمود ياسين: لقائي مع الزعيم تأخر 12 عامًا.. وهذه طبيعة الحالة الصحية لوالدي

رانيا محمود ياسين

البوابة- خاص

كشفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، كواليس تصوير مسلسل "فالنتينو" مع الزعيم عادل إمام، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

قالت رانيا في لقاء خاص مع "البوابة": "كواليس العمل رائعة، وسعيدة بالعمل مع الزعيم، تأخرت كثيرًا في اللقاء معه".

وأضافت: "كان من المفترض أن أشارك في فيلم مرجان أحمد مرجان مع الزعيم منذ 12 عامًا، ولكن النصيب لم يجمعنا في العمل".

وتابعت: "سعيدة بالعمل مع المخرج رامي إمام، والمؤلف أيمن بهجت قمر كتب سيناريو رائعًا، سينال إعجاب الجمهور".

وعن الحالة الصحية لوالديها الفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة، قالت: "الحمدلله صحتهما جيدة وفي أفضل حال".

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