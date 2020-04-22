بالفيديو: طارق العلي يكشف حقيقة الشائعات التي اتهمت نجله بحرق مركز شرطة!

تداول البعض خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل أخبارًا حول نجل الفنان الكويتي طارق العلي تفيد بأنه أضرم النار في أحد مراكز الشرطة أثناء احتجازه، مما أحدث ذلك ضجة كبيرة وتساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا الأمر.

وبهذا الصدد، قرر الفنان الكويتي طارق العلي أن لا يبقى مكتوف الأيدي تجاه من يروّج شائعات قد تضر بنجله، وخرج في مقطع فيديو نفى فيه كل الشائعات التي طالت ابنه سلطان ومؤكدًا أن وسائل الإعلام الإخبارية فقدوا مصداقيتهم وتوعد بملاحقة المسيئين ومحاسبتهم قانونيًا.

وقال طارق العلي في الفيديو موضحًا: " حسبنا الله ونعم الوكيل.. ما يصير يعني هل أنا الوحيد بالكويت فنان مشهور؟ وهل أنا الوحيد بالكويت فنان مشهور وعنده عيال؟ ماشا الله الساحة الفنية فيها أسماء كبيرة ومحترمة ومشاهير عندهم عيال، اشمعنا أنا الوحيد اذا صار مصيبة ولا شي قطيتو اسمي، خلصتوا مني جيتوا حق ولدي سلطان، استغرب مواقع إعلامية ..الحين يالموقع الإخباري أقلك إنك فقدت مصداقيتك، لان ما عندك مصداقية، أما فيه واحد حاطله سناب وكتب كلام غريب عجيب، أنا أقول مانكم محللين ولا مبريين، والقضاء الكويتي العادل النزيه هو الفيصل بيني وبينكم بعد رب العالمين، وأطمن الناس كلها ولدي بخير وما يسوي هالسوالف".

توضيح لما تداول ببعض مواقع السوشل ميديا عن موضوع اتهام ابني سلطان بحرق نظارة مخفر شرق الصليبيخات والحمدلله رب العالمين والقضاء الكويتي النزيه الفيصل بيني وبينهم #الكويت pic.twitter.com/wT9Mq2xRvd — طارق العلي (@tareqalali67) April 21, 2020

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