أحمد عز تخلى عن زينة في شهرها الخامس من الحمل.. والأخيرة تكشف الكثير من الأسرار!

حلت النجمة المصرية "زينة رضا" ضيفة مع مقدم البرامج المصري "عمرو أديب" في برنامج الحكاية.

ولأول مرة تحدثت زينة عن حياتها الشخصية وما واجهته مع طليقها الممثل "أحمد عز"، وفي التفاصيل، كشفت زينة أن زواجها العرفي تم عقده في عام 2012 وبالتحديد في 15/6، وأقيم له حفل كبير بحضور أصدقائها وشقيقتها وزوج شقيقتها.

وعاشت زينة مع عز 3 سنوات تقريباً، وأكدت أنه كان يعاملها بشكل جيد وكان يظهر لها حبه بشكل دائم ومستمر حتى اليوم الذي أخبرته به بحملها، فقرر أن يسافرا سويًا إلى أمريكا من أجل الولادة وأكدت أنه أوصلها إلى هناك وغادر إلى ميامي، لكنه لم يخبرها في وقتها أنه في ميامي بل أنه ذهب لـ مصر للإطمئنان على والده بعدما مر بوعكة صحية، لتكتشف بالصدفة أنها كذبة منه لتبدأ بعدها المشاكل وهي حامل في أخر الشهر الخامس وبداية السادس.

وأضافت زينة أنها اضطرت للولادة بعملية وباكراً في الشهر السابع، وعندما أخبرته بذلك غضب وتسائل عن سبب الولادة باكرة مضيفاً أنه لا يستطيع القدوم ويحتاج لـ 10 أيام، وبناءً على ذلك حجزت شقيقة زينة التذاكر إلا أنه لم يلتزم بالوعد.

وخلال الحلقة تحدثت عن معاناتها وهي وحيدة في المستشفى، وأنهم أحضروا لها طبيب نفسي لأنها لم ترغب بالكشف عن جرح الولادة الذي يحتاج لعناية، ولم تكن قادرة على الاستحمام بسبب نفسيتها السيئة.

أما فيما يتعلق بتسجيل التوأم، فلقد سجلوا على اسمه في أمريكا والأوراق تثبت ذلك، وكان الاتفاق مع زينة أن تبقى مع التوأم في أمريكا ويرسل لها مصروف شهري، وهو ما وافقت عليه في البداية، إلا أنها بعد 6 أشهر قررت العودة لبلدها لتبدأ المشاكل القضائية بين الطرفين، إذ إتهم عز زوجته بتزوير الأوراق التسجيلية للأبناء وظهر في برنامج تلفزيوني وهاجمها وسط صمت من طرف زينة وتصريحات صحفية لم تأخذ منها.

بعد مضي سنوات وصراعات في المحكمة، أتخذ القرار في مصلحة زينة وأثبت النسب وأن الأوراق التسجيلية صحيحة وغير مزورة، ليبدأ بعدها صراعات النفقة وكان أخرها الاختلاف على أقساط مدارس التوأم وطلب والدهما بأن يسجلا في مدارس بتكلفة أقل.

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