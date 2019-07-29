أحمد عز يعلّق على تعاونه الفني الجديد مع كريم عبد العزيز: "مفاجأة من العيار الثقيل"!

كشف الفنان المصري أحمد عز عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، عن تعاون فني جديد سيجمعه مع النجم كريم عبد العزيز، ونشر صورة خاصة بهما على ما يبدو أنها من إحدى الصور الخاصة بالبوستر الإعلاني للفيلم القادم وترك تعليقًا عليها قال فيه: "انتظروا مفاجأة من العيار الثقيل".

وكان الخبر قد لاقى تفاعلًا لافتًا من الجمهور بمجرد انتشاره، ورحب الجميع بفكرة مشاهدة هؤلاء النجوم جنبًا إلى جنب في عمل سينمائي واحد، فكتب أحد المتابعين معبرًا عن فرحته بهذا التعاون الفني وقال: " أكتر اتنين بحبهم هيمثلوا مع بعض مستنيكم من زمان".

يشار إلى أن أحمد عز شارك في آخر أعماله من خلال فيلم "ولاد رزق 2" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى القادم في شهر آب، ومن ناحية أخرى، عرض مؤخرًا الجزء الثاني من فيلم كريم عبد العزيز "الفيل الأزرق"، بعد مرور 5 سنوات على أحداث الجزء الأول.

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