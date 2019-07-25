هكذا نعى الزعيم عادل إمام زميله الفنان الرّاحل فاروق الفيشاوي (صورة)

حرص الفنان المصري عادل إمام على تقديم واجب العزاء في وفاة زميله الفنان فاروق الفيشاوي، الذي فارق الحياة فجر الخميس الـ25 من تموز، بعد دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ67 عامًا.

وقام الزعيم عادل إمام بمشاركة صورة جمعته مع الرّاحل فاروق الفيشاوي عبر حسابه على موقع فيسبوك، وأرفق الصورة بتعليق نعى فيه وفاة الفنان المصري الكبير وقال: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي".

وبالتأكيد، لن ينسى أحد الوقت الذي أعلن فيه فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان، حيث كان ذلك في تشرين الأول اثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وقال في وقتها أمام الجميع: " بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان. سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض وسأراكم العام القادم لأخبركم بأنني انتصرت على المرض".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: