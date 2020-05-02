أحمد فلوكس لـ محمد رمضان "بلطجي، مش محترم ولا إبن ناس"!

الحرب الإعلامية بين أحمد فلوكس ومحمد رمضان عادت للظهور من جديد بعد أن حل فلوكس ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

وفي التفاصيل، نشب خلاف قديم من أيام مسلسل "إحنا الطلبة" بين أحمد ومحمد على خلفية أن فلوكس "شايف حاله" على الأخير بحسب المتداول، وعند سؤال فلوكس عن الموضوع أجاب بـ "أنا مشتغلش مع أي حد" وأكد أنه لم يتعامل مع أي حد بطبقية أو "شوفة الحال"...كما أضاف عندما طرح عليه سؤال "لو كانت هنا لسا مرتك هتخليها تشتغل مع رمضان؟" فأجاب بـ "على الأغلب لأ بس لو إلها مصلحة بالشغل مش رح أوقف في وجها"..

رمضان بدوره شارك فيديو أمس من إحدى مسلسلاته القديمة وعلق عليها بـ "كوباية الشاي اللي قدامي راحت فين ؟! #مقصودة#برنس_الصعيد #ثقة_في_الله_نجاح" قاصداً فلوكس..

إلا أن الرد جاء من فلوكس أقوى مما توقع رمضان إذ علق الفنان بـ

"يا ولدي اللقطه حلوه مفيش كلام خصوصا لما بتكون بتمثل حاجه مش انت فا لازم تكون كوميدي ... و علشان كده كل واحد عارف تمامه ..... الفيديوهات كتير والتاريخ مكتوب ... الحوارات الفاكسه بتاعتك مش هاتعملك تمام لانه ده تمامك ده تمامي ،، وانت عارف و من زمان ....( الجدعنه ) مش( اغنيه )ولا فيلم .......... ..الملك لك يا الله .. .. انت عارف .... ولا من كتر مانت الارقام وهماك هاتنسيك تمامك ........ بلاش جو البلطجه علشان يا حبيبي ابن الناس الراجل المحترم القوي سهل اوي يكون بلطجي باردو خصوصا لو بيتعامل مع اللي بيمثلوا انهم بلطجيه و رجاله لكن صصصصصعب قوي البلطجي يبقي محترم وابن ناس وجدع غير في السيما بس في الحقيقه هايزعل .. ........................... من كتاب الصنعه مامتتش ( مقصوده )... #الصنعه مامت Hulk Hulk......... بلاش شغل شكوكو معايا يا # شكوكو

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