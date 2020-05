أحمد فلوكس لـ محمد رمضان "بلطجي، مش محترم ولا إبن ناس"!

كوباية الشاي اللي قدامي راحت فين ؟! 😂😂 #مقصودة🥇#برنس_الصعيد #ثقة_في_الله_نجاح

A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on May 1, 2020 at 2:53pm PDT