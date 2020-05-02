بدرية طلبة وصراخ هستيري في برنامج "رامز مجنون رسمي"..فيديو!

ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز مجنون رسمي" الممثلة المصرية "بدرية طلبة".

كالعادة أُفتتحت الحلقة بتعليقات ساخرة من رامز على بدرية كان منها "بتحسها وهي داخلة كأنها داخلة تشتري خضار" وأضاف "لابسه لبس جنايني" وغيرها من التعليقات الكوميدية..

وقبل أن يظر رامز علقت بدرية عليه بأن وصفته بالمجنون قبل أن يخرج من الصورة في الاستديو ويتوعدها بـ المقلب وما كان منها إلا أن بدأت بالصراخ..وحتى أنها شتمت رامز

في نهاية الحلقة صرحت بدرية أنها تعلمت من تجربة اليوم ألا تذهب لأي برامج مجدداً، كما فاجأت الجمهور بإطلاق "زغروطة" التي علق عليها الجمهور بـ "عليها زغروطة طالعة من تحت الضرس ايه قمر"..

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