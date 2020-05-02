أحمد فلوكس يكشف كواليس طلاقه من هنا شيحة..فيديو!

حل الممثل المصري "أحمد فلوكس" ضيفاً مع الإعلامية المصرية "إيناس الدغيدي" في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

خلال الحلقة تطرق الحديث إلى كثير من الأمور وكان أبرزها عن علاقته بزوجته السابقة الممثلة "هنا شيحة"، ليؤكد أنه تركها لأنها هي من طلبت الطلاق، وأضاف أنه لن يرفض لها أي طلب في حياته مهما كان مؤكداً أنها "ست ما بتفرطش فيها"...

تصريح فلوكس أثار إعجاب الجمهور الذي علق على أنه ما زال يحبها وهذا الشيء واضح من عينيه..

أيضاً وجه سؤال "لو عرض على هنا عمل يجمعها بـ محمد رمضان وهي على ذمتك، هل ستسمح لها"!

ليجيب "لو العمل في فايدة إلها أكيد"...إذ أنه من المعلوم أن علاقة أحمد ورمضان ليست جيدة وهنالك مشاكل بينهم..

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