ميا خليفة تطل على الجمهور العربي بهذا المسلسل!

تداول رواد السوشال ميديا الفيديو الترويجي الخاص بالمسلسل المصري _ الأمريكي "رامي" بموسمه الجديد.

الملفت في الفيديو الترويجي هو ظهور الممثلة الإباحية السابقة "ميا خليفة" كجزء من كاست العمل، ليتضح فعلاً أنها مشاركة في الجزء القادم من المسلسل.

وتدور قصة المسلسل حول رامي الذي يقوم برحلة روحية في حي نيوجيرسي المنقسّم سياسياً.. ويستكشف تحديات الوقوع بين مجتمع مصري يعتقد أن الحياة عبارة عن اختبار أخلاقي، وجيل الألفية الذي يعتقد أن الحياة ليس لها عواقب.

أما أبطال المسلسل فهم "رامي يوسف، محمد عامر، هيام عباس، عمرو واكد" وغيرهم..

يذكر أن ميا كانت تستعد لدخول القفص الذهبي من حبيبها الذي يعمل كـ شيف، إلا أنه على الأغلب سوف يتم تأجيل حفل الزفاف الذي كان سيقام في غضون شهر من الآن بسبب فيروس كورونا، وكانت قد شاركت معجبينها فيديو لها من غرفة قياس فستان العرس.

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