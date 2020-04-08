أحمد فهمي يتعرض لتعليقات ساخرة بعد نعيه وفاة كلبه بكلمات مؤثرة

أعلن الممثل المصري أحمد فهمي خلال الأيام الماضية عن وفاة كلبه "آرثر"، وشارك الجمهور مجموعة من الصور التي جمعته به في الماضي وترك تعليقًا كتب من خلاله كلمات مؤثرة أثارت الجدل بين المتابعين.

وعلق فهمي على الصور التي نشرها برفقه كلبه "آرثر" والتي أبدى من خلالها حزنه الشديد على فراقه، فكتب قائلًا: " المفضل لي في كل الأوقات..المحارب آرثر..اشتقت لك، ارقد في سلام يا صديقي العزيز".

ولاقى منشور أحمد فهمي تفاعلًا لافتًا من الجمهور، وانقسمت التعليقات بين المتابعين، فمنهم من تأثر أيضًا وحاول مواساة النجم المصري بعد فقدانه لأعز أصدقائه، بينما كان البعض قد علق بشكل ساخر وتمنى للممثل المصري أن يصبره الله على هذه المصيبة، فكتبت له أحد متابعاته: "تعيش وتفتكر الله يرحمه".

ومن المقرر أن يشارك أحمد فهمي هذا العام في سباق رمضان من خلال مسلسل "رجالة البيت"، وهو مسلسل كوميدي يجمع كل من أكرم حسني، وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعدد من النجوم، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

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