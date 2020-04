أول تعليق من ليلى علوي بعد الإعلان عن وفاة طليقها منصور الجمال بفيروس كورونا

إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية .. ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان

A post shared by LailaElouiOfficial (@lailaelouiofficial) on Apr 6, 2020 at 1:18pm PDT