أول تعليق من ليلى علوي بعد الإعلان عن وفاة طليقها منصور الجمال بفيروس كورونا

فجع الموت يوم أمس الفنانة المصرية ليلى علوي، وذلك بعد وفاة زوجها السابق رجل الأعمال منصور الجمال، والذي تدهورت حالته الصحية في الأيام القليلة الماضية وفارق الحياة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وعلى الرغم أن الفنانة ليلى علوي التزمت الصمت خلال الأيام الماضية، إلّا أنها وبعد أن تم الإعلان عن وفاة طليقها منصور الجمال، خرجت على مواقع التواصل في أول تعليق لها من خلال إنستغرام وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون..ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د.منصور الجمال الذي وافته المنية..ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته ويمنح أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان".

وكان رجل الأعمال منصور الجمال قد نقل قبل أيام إلى أحد المستشفيات في القاهرة وكان الفريق الطبي مشتبهًا بأنه مصاب بفيروس كورونا نظرًا للأعراض التي كان يعاني والتي كانت تشبه أعراض الإنفلوانزا، وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، إلّا أنه فارق الحياة في النهاية.

والجدير ذكره أن الفنانة ليلى علوي ارتبطت بالراحل منصور الجمال في عام 2007 وتم الانفصال بينهما في عام 2015، ووصف الجمال زيجته من الفنانة المصرية بأنها أفضل زيجة من الزيجات الـ3 خلال حياته.

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