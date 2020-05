هل خانت هيفاء وهبي أبو هشيمة عندما كانت على ذمته مع هذا الممثل المصري؟

فنانة لبنانية لاحقها تامر هجرس لأشهر !!🙊 التخمين الأكبر لصالح نيكول سابا لأنو ما كان أي واحد منهم متجوز بهذيك الفترة.. على عكس لما مثل مع هيفاء كانوا متجوزين ☺ شو رأيكم؟😄 #تامر_هجرس #شيخ_الحارة #هيفاء_وهبي #نيكول_سابا #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن

