أديل تحمي صوتها خلال حفلاتها بنصف مليون دولار.. إليك الطريقة

قامت النجمة العالمية "أديل" بتأجيل العديد من حفلاتها خلال وقت سابق وذلك بسبب اصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدّى الى حالة من الغضب بين جمهورها بشكل كبير.

وتستعدّ النجمة العالمية للظهور مرة أخرى امام جمهورها الكبير والذي كان بانتظارها وذلك خلال حفل مباشر في ولاية لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

أديل تحاول حماية صوتها خلال الحفل المباشر

وخلال استعدادها للحفل الكبير على مسرح في لاس فيغاس في أمريكا، استعانت النجمة العالمية "أديل" بتقنية جديدة من أجل الحفاظ على صوتها لإحياء الحفلات الغنائي في لاس فيغاس.

وكشفت النجمة أديل بأنها دفعت ما يقارب 500 ألف دولار للتقنية الجديدة، حيث قام منظمو الحفل بتركيب هذا النظام التقني الخاص والتي يضمن لها أفضل تقنية صوتية ممكنة لها.

مبدأ عمل التقنية الجديدة للمحافظة على صوت أديل

أكّد مصدر مقرب من النجمة العالمية بانه تم تركيب أنظمة جديدة ومعقّدة والتي تقوم فكرتها على ازالة الرطوبة وتشتيت جزئيات الماء وتوزيع الهواء خلال فقرة الغناء وبذلك تحصل على أفضل هواء من أجل حماية صوتها.

وتأتي هذه التقنيات بعد ان كشفت النجمة العالمية بانها اضطرت الى اجراء عملية جراحية في أحبالها الصوتية خلال عام 2011 وذلك بعد أن تعرضت للإصابة بنزيف في الأحبال الصوتية.

وحرصت الفنانة العالمية بعد العملية على التدرب لأكثر من ما يقارب الـ 12 ساعة في اليوم وذلك لأنها تخطط لتقديم حفل مميّز لجمهورها.