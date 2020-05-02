أروى تخطف الأنظار بإطلالاتها في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..وهذه أبرزها (صور)

استطاعت الفنانة والإعلامية أروى أن تلفت الأنظار لها في رمضان من خلال الإطلالات التي ظهرت فيها على التلفاز خلال مشاركتها في مقلب الفنان رامز جلال وبرنامجه المعروض على شاشة إم بي سي "رامز مجنون رسمي".

وعلى الرغم أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تلفت نظر المشاهد خلال مقلب رامز جلال في ضيوفه، إلّا أن أروى كان لها نصيبًا من الأضواء، خاصة وأنها في كل حلقة تطل بأزياء مميزة من تصميم المصممة ديانا الزين من لبنان، أما فيما يخص المكياج فكان من إشراف خبيرة المظهر صوفي حسن.

الجدير بالذكر، أن مقلب رامز جلال لهذا العام مختلف عما سبقه، حيث أنه هذه المرة يواجه الضيف وجهًا لوجه منذ البداية من خلال وضعه على كرسي الحقيقة، ومن ثم يقوم بتعريضه للفزع والخوف بأساليب متنوعة مثل الصعق بالكهرباء وغيرها، وهو ما عرضه للانتقادات اللاذعة حيث اعتبر البعض أن طريقته في المزاح فيها نوع من التعذيب والسادية.

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