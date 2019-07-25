أزمة قلبية مفاجئة تُدخل عبير شمس الدين إلى المستشفى!

تعرضت الفنانة السورية عبير شمس الدين يوم أمس الأربعاء لأزمة صحية خطيرة، اُدخلت على أثرها إلى المستشفى بعد فقدانها الوعي بشكل كامل.

وتسببت هذه الأزمة بدخول شمس الدين إلى العناية المركزة، وكشف الأطباء الذين أشرفوا على حالتها عن تعرضها لازمة قلبية مفاجئة.

وقضت الفنانة السورية الليلة الماضية في العناية المركزة وتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل العناية بصحتها حتى تحسنت، وغادرت شمس الدين المستشفى صباح اليوم الخميس عائدة إلى منزلها، فيما كشفت مصادر مقربة منها انها ما زالت تشعر بالتعب كما انها ستستكمل الفحوصات وإجراء المراجعات الطبية للمزيد من الإطمئنان على صحتها.

وتتواجد الفنانة السورية حاليًا في منزلها من اجل أخذ قسط من الراحة، مع الاهتمام بصحتها وبمتابعة الأطباء حتى لا تتكرر الحادثة من جديد.

يُشار إلى أن الفنانة السورية عبير شمس الدين حققت نجاح كبير في مشوارها الفني من خلال المشاركة بعدد من الأعمال أبرزها أشواك ناعمة، عصر الجنون، غزلان في غابة الذئاب.

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