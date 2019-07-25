حياة فجر السعيد في خطر.. نزيف حاد وتوقف كامل للقلب!

تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لأزمة صحية خطيرة، بسبب إصابتها بنزيف حاد خلال إجرائها عملية جراحية في مستشفى طيبة الكويتي، أدى النزيف لتوقف قلبها بشكل كامل.

وكشفت المصادر أن حالة السعيد الصحية خطيرة جدًا، وتستدعي نقلها من مستشفى طيبة إلى مستشفى مبارك الكبير بسيارة إسعاف خاصة ومجهزة بأجهزة خاصة.

فيما أكدت مواطنتها الإعلامية هذه الأخبار المتداولة، متمنية لها السلامة وتجاوز حالتها المرضية بسرعة، وتفاعل عدد كبير من رواد موقع تويتر مع الخبر داعين لها بالشفاء العاجل وتجاوز المحنة.

يُشار إلى أن فجر السعيد هي إعلامية كويتية اشتهرت بإثارتها للجدل وأرائها وتصريحاتها، حيت تعتبر السعيد من أكثر الشخصيات المدافعة عن التطبيع مع العدو الصهيوني، ودعمها لهم، بالإضافة لحبها الكبير للرئيس المصري المعزول محمد حسني مبارك.

ومن المعروف عن السعيد أيضًا عداواتها الكبيرة مع عدد من النجوم ولعل أخر حرب خاضتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت مع الفنانة اليمنية بلقيس، والتي هددت بمقاضاتها أكثر من مرة.

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