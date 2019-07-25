زوج دنيا بطمة يتسبب لها بالإحراج بعد مقاطعة كلامها وانفعاله على الصحفيين..شاهدوا ماذا حدث!

وضع المنتج محمد الترك زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة في موقف محرج جدًا أمام الجميع وأثناء تواجد الكاميرات، وذلك أثناء حضورهما لإحدى المؤتمرات الصحفية للحديث عن المشاركة التي تمت في مهرجان إفران الدولي في المغرب.

وفي بداية المؤتمر الصحفي، شدد الترك على عدم توجيه أي أسئلة شخصية لزوجته، وأن تكون كافة الأسئلة في إطار الأعمال الفنية والمشاركة التي حصلت مؤخرًا في المهرجان، إلّا أن أحد الصحفيين قام بتوجيه سؤال شخصي إلى دنيا، وما إن بدأت بالكلام قاطعها زوجها وقام بالتذكير مرة أخرى بعدم طرح أي شيء شخصي وعلق: "اللي مش عاجبه يمشي".

على صعيد آخر، انتشرت في الأيام الماضية الكثير من الأنباء التي تفيد بعودة حلا للعيش مع والدها، حيث تداول البعض صورة جديدة تجمعها مع زوجة أبيها دنيا بطمة، ويأتي هذا القرار بالعودة بعد انقطاع لأعوام، حيث وصل الخلاف وقت من الأوقات إلى مرحلة القطيعة نهائيًا دون رجعة.

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