بعد قيام إدارة المهرجان بتأجيل حفلها...أحلام توجه رسالة لجمهورها في السعودية

كشفت إدارة مهرجان "سودة" في موسم صيف عسير للحفلات، قرارها حول تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام لمدة 3 أيام عن موعد الذي كان مقررًا في الـ13 من آب على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بمدينة أبها، ليصبح يوم الجمعة في الـ16 من آب.

ونشرت إدارة مهرجان موسم السودة تغريدة عبر الحساب الرسمي على موقع ”تويتر“ جاء فيها: "حبايبنا ومحبي الفنانة أحلام، تم تعديل موعد حفلة الفنانة أحلام وراح يكون يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019".

ويأتي تغيير موعد الحفل بعد أن قامت إدارة المهرجان بتعديل جدول حفلات الموسم ككل ليبدأ من الـ 16 من آب حتى الـ 31 من الشهر ذاته بدلًا من الـ13 آب.

حبايبنا ومحبي الفنانة @AhlamAlShamsi

تم تعديل موعد حفلة الفنانة أحلام وراح يكون يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019م.#أحلام_في_موسم_السودة#موسم_السودة #حنا_فوق 🌧⛰ https://t.co/ak3ZzWLKYK — Alsoudah Season | موسم السودة (@AlsoudahSeason) ٢٤ يوليو ٢٠١٩

وبعد هذا التعديل الذي طرأ على موعد الحفل، شعرت أحلام بضرورة التحدث مع محبيها في السعودية، فكتبت لهم كنوع من التعويض عن التأجيل وقالت: " وعد مني لكم يا أهل عسير بغني الأغاني اللي تطلبونها كل واحد يجهز الليستة ويمنشني، الموعد الجديد لحفلتي على مسرح المفتاحة يوم الجمعة تاريخ 16 أغسطس 2019 نغني مع بعض".

وعد مني لكم يا اهل عسير بغني الأغاني الي تطلبونها 😍🌹 : كل واحد يجهز الليستة ويمنشني #أحلام_في_موسم_السودة - الموعد الجديد لحفلتي على مسرح المفتاحة يوم الجمعة تاريخ ١٦ / اغسطس / ٢٠١٩ نغني مع بعض ❤️💚🇸🇦 pic.twitter.com/MxHNTqWctr — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) ٢٤ يوليو ٢٠١٩

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