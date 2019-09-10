أصالة تحصد ملايين المشاهدات على يوتيوب بـ"مبقاش سر و"جابوا سيرته"

بأصالة صوتها وقوة إحساسها، جذبت الفنانة أصالة نصري الأنظار إلى ألبومها الجديد الذي طرحته في الأسواق مؤخرًا بعنوان "في قربك"، وكعادتها أدهشت وامتعت وأطربت مسامع محبيها بـ10 أغاني وحصدت ملايين المشاهدات لكل من أغنية "مبقاش سر" وأغنية "جابوا سيرته" على موقع يوتيوب.

أغنية "مبقاش سر من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم وتوزع فهد طليق أنغام، وأغنية "جابوا سيرته" كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم زوج أنغام الحالي ، والكثير من محبي أصالة قد علق على كلتا الأغنيتين بأنهما أكثر أغنيتين قد نجحتا في الألبوم خاصة وأنهما من توزيع شخصين أحدهما طليق أنغام والآخر زوجها الحالي.

الجدير بالذكر أن أصالة ليست على وفاق في الآونة الأخيرة مع بعض الفنانات في الوسط الفني، أولهم أنغام بعد زواجها من أحمد إبراهيم، حيث أن ياسمين عيسى زوجة أحمد ابراهيم الأولى تربطها صلة قرابة بأصالة، والأخرى الفنانة أحلام والخلاف معها بسبب فجر السعيد الذي انتهى بالـ"بلوك".

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