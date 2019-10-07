أصالة تعلّق على الطفل اليمني بائع الماء الذي أدهش الجميع بصوته..شاهدوا ماذا قالت

بعد أن تمكّن الطفل اليمني عمرو أحمد بائع الماء من إدهاش روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بصوته العذب والجميل من خلال مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في الآونة الأخيرة وهو يغني، لم تستطع الفنانة السورية أصالة نصري أن تتجاهل هذه الموهبة التي أطربت الجميع وقررت التعليق من خلال حسابها على موقع إنستغرام.

وقامت الفنانة أصالة بمشاركة الفيديو الذي ظهر فيه الطفل اليمني وهو يغني أغنية "حبيبي انت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، وعلقت عليه قائلة: "ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال".

على الصعيد الفني، طرحت الفنانة أصالة أحدث ألبوماتها الغنائية مؤخرًا في شهر آب الماضي بعنوان "في قربك"، ويحتوي على 10 أغاني من ضمنهم: "مبقاش سر" و"نكتة بايخة" و"جابوا سيرته" وتعاونت في الألبوم مع عدد من الأسماء المميزة من بينهم الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم زوج أنغام.

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