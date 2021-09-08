ميس حمدان ومي سليم بوصلة رقص وانتقادات لاذعة!

شاركت الممثلة الأردنية ميس حمدان فيديو جديد لها عبر حسابها في تيك توك ومن بعدها في انستقرام أظهرها بوصلة رقص إلى جانب شقيقتها الفنانة مي سليم.

ميس حمدان ومي سليم ظهرتا معاً وهن تحاولن تأدية إحدى رقصات التيك توك الشهيرة إلا أن الأمر تحول إلى سخرية من الجمهور الذي تداول الفيديو بعدة تعليقات كان منها:

"طيب لويش شادة ع حالها هالقد مشان الله".. وتابع آخر "شنو استفادوا من المقطع غير ذنوب ع الفاضي".. وجاء في تعليق أحدهم "ثقالة دم ومش هضامة نهائياً"..وتابع احدهم "شو هاد ماعاد حدن استحى ولله يلي استحو ماتو"... "ليش التفصخ هذوله مسلمين والا شنو ملتهم مع رقصتهم الخايسه".

بالحديث عن ميس حمدان فهي مُختفية عن الساحة منذ مدة جيدة بسبب تحضيرها لإطلاق خط أزياء خاص بها وكانت قد شاركت صُور من الملابس التي أشرفت على تحضيرها عبر حسابها في إنستقرام حيث يتابعها محبيها.

أما شقيقتها مي سليم فهي تطل على الجمهور من خلال فيلم “20 جنيه والذي تدور أحداثه ضمن إطار اجتماعي ويستعرض من خلاله ثمانية قصص مختلفة ما بين الكوميدي والتراجيدي. أما عن أبطال العمل فيضم الكثير من النجوم العرب بينهم أحمد السقا وزميله أحمد رزق، هاني رمزي وإسعاد يونس إضافةً إلى خالد الصاوي وليلى علوي.

ميس حمدان مي سليم تحصلان على الإقامة الذهبية!

يذكر أن الشقيقتان كانتا قد حصلتا على الإقامة الذهبية منذ أشهر قليلة وشاركت كلاً منهما صُورة دولة الإمارات وارفقتاها بتعليقات مختلفة كان لـ ميس بـ "جزيل الشكر و العرفان لبلدي الثاني و مسقط راسي دوله الامارات العربيه المتحده و حكومه دبي الموقره على منحي الاقامه الذهبيه على ارضها …. حفظ الله اماراتنا حكومه و شعب"...

أما مي سليم "امارات العرب تفتح ذراعي الحب لكل مبدع ومثقف وحامل رساله ساميه. شرفتني اليوم دوله الأمارات العربية المتحده بمنحي الاقامه الذهبيه الشكر والعرفان لفارس الابداع سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وحكومه دبي بارك الله بسموه وحفظ الله اماراتنا حكاما، شعبا وارضا".

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