هدى حسين وصُورة من مسلسل دف وكفوف تظهر آثار عملية التجميل!

تعيش الممثلة الكويتية من أصل عراقي هدى حسين نجاحاً كبيراً من خلال مسلسلها دف وكفوف الذي يُعرض حالياً عبر شاشة الـ MBC.

مع النجاح الكبير للعمل لم يكن التركيز فقط على القصة والتمثيل بل وصل الأمر إلى التدقيق في وجه الممثلة هدى حسين من بعد أحد المشاهد الذي أظهر آثار عملية شد الوجه عن طريق الخيوط، وتناقل أحد مواقع التجميل تلك الصُورة بإشادة كبيرة على الطبيب الذي أشرف على عملية شد الوجه بسبب الشغل الغير مبالغ فيه والذي ناسب الممثلة.

الجمهور بدوره أطلق عدة تعليقات على الصُورة والتي كان منها "مع ذلك تعتبر هي اللي ماسوت خشمها وخربت شكلها زي الباقي وطالعة تهبل بهالنتيجة".. وتابع آخر "حلو شدها اللي شاف المسلسل راح يعرف انه مرتب".. وجاء في تعليق أحدهم "فعلا كانت مبينة بصورة جميلة تجميلها حلو وغير مبالغ فيه"..."مرة حلوة وطالعه جميله وكأنها من عمر شيماء علي في المسلسل"

قصة مسلسل هدى حسين !

بالعودة للحديث عن مسلسل دف وكفوف من بطولة هدى حسين فهي تعتبر دراما اجتماعية تدور أحداثها خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي حول صراع بين فرقتين موسيقيتين الاولى تحت قيادة نسائية بحته من نصيب امرأة تدعى سليمة أما الثانية فهي فرقة رجالية بالكامل، وتقع الفرقتين في مواقف وصراعات مُختلفة ضمن أحداث العمل. أما حول كاست العمل فهو يضم نخبة من الوجوه الخليجية من بينهم الممثلة الكويتية شيماء علي وزميلتها الممثلة روان مهدي، إبراهيم الحساوي وزميله خالد البريكي وغيرهم.

هدى حسين تثير رعب الجمهور!

الحلقة الماضية من العمل حققت نجاحاً كبيراً وتداول أوسع عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد مشهد أظهر رؤية هدى حسين للجن أثناء تلبية دعوة مجموعة نساء ليتضح أنهن من الجن وليس الإنس، وأثار المشهد رعب الجمهور الذي تداوله ضمن تعليقات أن المشهد حقيقي مأخوذ من قصة طقاقة كانت تدعى نورا والتي كانت قد تركت العمل في الحفلات بسبب ما شاهدته يومها وقررت الاعتزال.



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