مودل روز في ورطة بعد تخليها عن حمالة الصدر.. والجمهور "وش فيها استخفت"!

مودل روز ما تزال الحديث الأبرز للجمهور خلال الفترة لعدة أسباب مُختلفة ما بين تفاصيل طلاقها وملابسها الجريئة وصولاً لظهورها في فيديو كليب النجمة اللبنانية ديانا حداد.

منذ ساعات تم تداول صُور لـ مودل روز والتي كانت ترتدي توب مكشوف وأظهر ملامح صدرها بطريقة واضحة خاصةً أنها لم تكن ترتدي حمالة صدر أسفل التوب، وتداول الجمهور الصُورة بتعليقات ساخرة كان منها "وش فيها استخفت بعد الطلاق".. وتابع آخر "أوفر أوفر بالآخر انتي مسلمة ترا"..وجاء في تعليق أحدهم "شكلها زعلانة ع الفلوس الي بتدفعها لطليقها وقالت خليني أحره".

مودل روز بطلة كليب ديانا حداد!

المودل السعودية كانت قد أطلت منذ أيام عبر فيديو كليب "عشق ضميان" من غناء ديانا حداد، وأثار الكليب سخرية واسعة من الجمهور لعدة أسباب من بينها الكلمات البسيطة والألحان وصولاً لفكرة الكليب الذي ضم عدة مشاهير من بينهم اليوتيوبر نور ستارز، والممثلة شيلاء سبت وزميلتها غدير السبتي، و الفاشينيستا نهى نبيل.

السخرية طالت أيضاً مودل روز بسبب طريقة رقصها والتي علقها عليها الجمهور بـ "هذه لساتها معلقة بـ 2005"، إلا أن روز سخرت من الإنتقادات عن طريق إعادة نفس الرقصة عبر حسابها في سناب شات حيث تحولت لاحقاً إلى تريند عبر تطبيق تيك توك.

طلاق مودل روز !

أحد أبرز الأخبار في حياة روز كان خبر طلاقها من الشاب السعودي رجل الأعمال محمد الحمود بسبب خلافات بينهما نتيجة التغيير الكبير في تصرفاتها من بعد دخول شخص يدعى "نيكولا" والذي هو مثلي الجنس ومتعاطي للمخدرات بحسب تصريح طليق روز.

وتم تداول أخبار حول أن المحكمة الأمريكية ألزمت روز بدفع مبلغ 23 ألف دولار شهري لطليقها بحسب القانون الجاري عندهم، إلا أن المودل السعودية نفت الأمر تماماً وأكدت أن القرار النهائي لم يبت فيه بعد كما أنها طلبت المساعدة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمستشار تركي آل الشيخ من أجل أن تحصل على حقها في الخلع من المحاكم السعودية.

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