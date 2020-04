أصالة نصري تصدم الجميع بتعليقها عن طليقها طارق العريان!

يا ارض انشقي وابلعيني 💔😔 . @assala_official 🖤 @shamalzahabi 🖤 @anasri82 🖤 . #اصاله 🖤 #اصالة 🖤 #أصاله 🖤 #أصالة 🖤 #اصاله_نصري 🖤 #اصالة_نصري 🖤 #أصالة_نصري 🖤 #أصاله_نصري 🖤 #صولا 🖤 #جابوا_سيرته 🖤 #اكسبلور . #assala_nasri #thameen #hossamhabib #hafezbasherr #discoverglobe #shaunking #explore #الكويت #السعودية

A post shared by Assala💎 (@a_o_14_9) on Apr 25, 2020 at 1:49pm PDT