أصالة نصري تصدم الجميع بتعليقها عن طليقها طارق العريان!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو جديد للفنانة السورية "أصالة نصري" من إحدى المداخلات الهاتفية تتحدث فيه عن طليقها المخرج "طارق العريان".

وفي التفاصيل، كانت قد شاركت أصالة بمداخلة هاتفية لصالح أحد البرامج وتحدثت عن أجواء رمضان مع العائلة والتحضيرات، أما المفاجئ كان تعليقها "عم نشتاق لـ طارق على سفرة رمضان، وما بعرف لسا إذا رح أعزموا على الفطور"!

تصريح أصالة صدم الجمهور، إذ أنه من المعروف أن سبب الطلاق هو الخيانة الزوجية التي قام بها طارق مع ممثلة صاعدة، الجمهور الذي صُدم بتعليق أصالة رجح أنه بسبب الأجواء الرمضانية فإنها لا تريد أن تحمل حقد على أحد وتسامح الجميع من بينهم طليقها، بينما غضب البعض من تصريح أصالة وعلقوا "ارميه وخلاص لو يبغاك ماعمل اللي عمله"، وأضاف آخر "شوية كرامة واعتبار لحالك يلعن أبو الحب الي بيذل كرامة".

يذكر أن أصالها لديها من زوجها السابق توأم وهما "علي وآدم".

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