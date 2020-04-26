صمود الكندري تدافع عن العاملة الأثيوبية في مسلسل "هيا وبناتها" وتتوعد برد قانوني!

عرض على القنوات العربية المسلسل الرمضاني "هيا وبناتها" من بطولة الممثلة الكويتية "صمود الكندري" وهي في نفس الوقت منتجة العمل.
خلال عرض الحلقة الأولى، فوجئ طاقم العمل بتعليق من أحد رواد السوشال ميديا جاء فيه "أن الخادمة في المسلسل هي نفسها خادمتهم الهاربة منذ أعوام وأنه هو الكفيل المتضرر"، كما توعد في تعليق أخر أنه سيلجأ للقضاء ويقاضي طاقم العمل.
صمود بدورها لم تلتزم الصمت ودافعت بشراسة عن العاملة المنزلية بتعليق جاء فيه "من المعيب جدا انه اكاونتات رسميه وموثقه والمفروض تنشر معلومات صحيحه وقبل لا تنشر اي معلومه تتاكد من صحتها للأسف اليوم الاكاونتات الرسمية اهيا الي تروج للإشاعات والناس تسوي ريتويت وتعلق اي شي يصدقونه"
من المعيب جدا انه اكاونتات رسميه وموثقه والمفروض تنشر معلومات صحيحه وقبل لا تنشر اي معلومه تتاكد من صحتها للأسف اليوم الاكاونتات الرسمية اهيا الي تروج للإشاعات والناس تسوي ريتويت وتعلق اي شي يصدقونه— صمود الكندري (@9omoud) April 24, 2020
ثم عادت وشاركت فيديو برفقة الفتاة وأكدت أنها تعمل معها منذ 10 سنوات، كما أكدت أنها تظهر كثيراً معها عبر تطبيق سناب شات، كما أنها شاركتها في مسلسل "توالي الليل" منذ 8 سنوات، وأضافت صمود أنها ستلجأ للقانون لأخذ حقها وحق طاقم العمل الذي أُتهم بالسرقة.
بعد انتشار صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لعاملة اثيوبية ظهرت في مسلسل " هيا وبناتها" ذكر احد الاشخاص انها كانت تعمل لدى أسرته وهي متغيبة " منذ فترة طويلة وفوجئ بظهورها في التلفزيون ، نفت الفنان #صمود_الكندري منتجة العمل هذا الكلام واكدت لـ" الأنباء" ان العاملة المنزلية التي تظهر معها في " السناب شات" كثيرا على إقامتها وكانت قد ظهرت معها منذ 8 سنوات في مسلسل " توالي الليل". واستغربت صمود هذا التصرف الذي وصفته بـ "غير المقبول" خصوصا انها عرفت من نشر التغريدة وأكدت انها لن تسكت عن حقها القانوني. . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
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