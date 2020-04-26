صمود الكندري تدافع عن العاملة الأثيوبية في مسلسل "هيا وبناتها" وتتوعد برد قانوني!

عرض على القنوات العربية المسلسل الرمضاني "هيا وبناتها" من بطولة الممثلة الكويتية "صمود الكندري" وهي في نفس الوقت منتجة العمل.

خلال عرض الحلقة الأولى، فوجئ طاقم العمل بتعليق من أحد رواد السوشال ميديا جاء فيه "أن الخادمة في المسلسل هي نفسها خادمتهم الهاربة منذ أعوام وأنه هو الكفيل المتضرر"، كما توعد في تعليق أخر أنه سيلجأ للقضاء ويقاضي طاقم العمل.

صمود بدورها لم تلتزم الصمت ودافعت بشراسة عن العاملة المنزلية بتعليق جاء فيه "من المعيب جدا انه اكاونتات رسميه وموثقه والمفروض تنشر معلومات صحيحه وقبل لا تنشر اي معلومه تتاكد من صحتها للأسف اليوم الاكاونتات الرسمية اهيا الي تروج للإشاعات والناس تسوي ريتويت وتعلق اي شي يصدقونه"

من المعيب جدا انه اكاونتات رسميه وموثقه والمفروض تنشر معلومات صحيحه وقبل لا تنشر اي معلومه تتاكد من صحتها للأسف اليوم الاكاونتات الرسمية اهيا الي تروج للإشاعات والناس تسوي ريتويت وتعلق اي شي يصدقونه — صمود الكندري (@9omoud) April 24, 2020

ثم عادت وشاركت فيديو برفقة الفتاة وأكدت أنها تعمل معها منذ 10 سنوات، كما أكدت أنها تظهر كثيراً معها عبر تطبيق سناب شات، كما أنها شاركتها في مسلسل "توالي الليل" منذ 8 سنوات، وأضافت صمود أنها ستلجأ للقانون لأخذ حقها وحق طاقم العمل الذي أُتهم بالسرقة.

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