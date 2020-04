صمود الكندري تدافع عن العاملة الأثيوبية في مسلسل "هيا وبناتها" وتتوعد برد قانوني!

بعد انتشار صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لعاملة اثيوبية ظهرت في مسلسل " هيا وبناتها" ذكر احد الاشخاص انها كانت تعمل لدى أسرته وهي متغيبة " منذ فترة طويلة وفوجئ بظهورها في التلفزيون ، نفت الفنان #صمود_الكندري منتجة العمل هذا الكلام واكدت لـ" الأنباء" ان العاملة المنزلية التي تظهر معها في " السناب شات" كثيرا على إقامتها وكانت قد ظهرت معها منذ 8 سنوات في مسلسل " توالي الليل". واستغربت صمود هذا التصرف الذي وصفته بـ "غير المقبول" خصوصا انها عرفت من نشر التغريدة وأكدت انها لن تسكت عن حقها القانوني. . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal ‫

