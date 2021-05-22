سمير غانم فقد حياته بسبب مرض الفطر الأسود..ويصل الأمر إلى اقتلاع العين والأنف!

خبر وفاة الممثل المصري سمير غانم ما يزال يشكل حُزناً كبيراً في الوسط الفني والعالم العربي الذي فقد إحدى المواهب التي أضحكت الجمهور لسنوات.

بالتزامن مع وفاة سمير غانم كان فيروس كورونا هو الخبر المتداولة حول سبب وفاته إلا أن زوج ابنته الممثل حسن الرداد أكد بمنشور أن الكورونا ليست السبب النهائي إلى وفاته.

شقيق الراحل أكد أن سمير تخطى فيروس كورونا وأصيب بمضاعفات على رأسها مرض "الفطر الأسود" الذي أنهى حياته وحياة الكثيرين في الهند. الفطر الأسود ينشأ بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة "بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

الإصابة بداء الفطريات تحدث عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تتواجد في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة. الكشف السريع يساهم في إنقاذ حياة المُصاب لأن هذا الفطر عدواني جداً ويتم تدارك الوضع بكشط الأنسجة الميتة وإزالتها، وفي بعض الحالات يُضطر الجراحون إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى منطقة الدماغ…..بمجرد الإصابة بهذ المرض يكون المريض معرضاً للموت خلال عدة أيام، إلا أن المرض ليس معدياً أي أنها لا ينتقل من شخص لآخر.

سمير غانم ودلال عبد العزيز

يذكر أن الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز نُقلا معاً إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية بسبب فيروس كورونا، وطوال الفترة الماضية كانت حالتهما خطرة إلى أن انتهت حياة سمير، أما دلال فما تزال تحت الخطر في العناية المركزة والأخبار متضاربة حول معرفتها بوفاة زوجها أو لأ.



في نفس السياق، تم تداول صُور وفيديوهات لـ ابنتيه ايمي ودنيا من مراسم تشيع جثمان سمير غانم وقد كان الحُزن واضحاً على عينيهما مما دفع الجمهور للدعاء بـ "الله يربط على قلبهم ويصبرهم".

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