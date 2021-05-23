خطيب رحمة رياض يُشعل قلوب الجمهور بصُوره شبه عارياً!

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض خبر خطوبتها من الشاب العراقي ألكسندر علوم والذي أيضاً يُعتبر زميل لها في التمثيل.

مع إعلان خبر الخطوبة تم تداول مُجموعة صُور لـ ألكسندر أظهرته عارياً من المنطقة العلوية بوضعيات مُختلفة أثناء تصوير حملات دعائية لعلامات تجارية مُختلفة. الجمهور بدوره أبدى إعجابه بالممثل منذ اللحظة الأولى وشاركوا عدة تعليقات على الصُور منها "جمال عراقي فدوه"..وتابع آخر "صدمة لشعب العراقي البنات بخطوبتهم بس يستاهلون حلوين"...وجاء في تعليق أحدهم "يوم ينقش الحظ مع الجمال الله يوفقهم".

من هو خطيب رحمة رياض؟

بالحديث عن ألكسندر فقد كسب شهرة كبيرة في مجال التمثيل العربي بأول تجاربه من خلال مسلسل "أم بديلة" والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2020. أما عن قصة العمل فكانت حول عائلة الورقي الثرية التي تسعى للحفاظ على اسمها وثروتها، فيتزوج ابن الورقي من ابنة عمه ليتضح لاحقاً أنها غير قادرة على الإنجاب، وبعد تفكير ونقاشات تقع الوالدة أمل على حّل يتمثل في الاستعانة بأم بديلة، وفي إطار البحث عن فتاة مناسبة للمهمة، يقع اختيار أمل على نيفين التي يعمل والدها سائقاً لدى العائلة.

أحداث مسلسل أم بديلة مقتبسة من المسلسل التركي لعبة القدر التي تدور أحداثه عن رجل وامرأة متزوجين ويحبان بعضهما كثيراً، إلا أن الزوجة عقيمة ولا تلد ووسط مطالبات عائلة الزوج وحب الزوجة أن تصبح أم، يلجأ الزوجان لإتخاذ طريقة الأم الحاضنة وتتعاون معهما والدة الزوج وهذه الأم البديلة جاءت من الريف وتنجبر على قبول عرض الزوجين لإنقاذ عائلتها.

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