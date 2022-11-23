أصلي انفر تنسحب من مسلسل "اسمي فرح" بسبب الحمل.. والبطولة من نصيب هذه النجمة!

انتشر خبر حمل النجمة التركية الشهيرة "أصلي انفر" بسرعة كبيرة بين الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي شكّل صدمة لدى الجميع خاصة وأنه لم يمضي على زواجها سوى بضعة أسابيع فقط، ليؤكد البعض أن الزواج المفاجئ كان بسبب الحمل.

أصلي انفر تؤكّد خبر حملها بهذه الطريقة

يبدو واضحاً بأن خبر حمل النجمة التركية الشهيرة "اصلي انفير" بات مؤكداّ وليس اشاعة منتشرة وذلك بعد أن اعلنت النجمة التركية انسحابها من تصوير مسلسل "اسمي فرح" بسبب خوفها الشديد على صحتها وصحة الجنين.

وكشفت مصادر مقربة بأن اصلي انفر انسحبت من بطولة المسلسل الجديد بسبب حملها، حيث أنه تم عرض بطولة المسلسل على النجمة "ديميت أوزدمير" والتي أبدت اعجابها بالسيناريو مبدئياً.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تأخذ فيها ديميت اوزدمير بطولة بعد عرضها على نجمة أخرى قبلها، حيث ان مسلسلها "بيني وبين الدنيا كانت البطولة معروضة على النجمة "هاندا ارتشيل" والتي رفضت الدور بسبب المشاهد الجنسية لتعرض البطولة بعد ذلك على ديميت أوزدمير والتي وافقت عليه.

زواج أصلي انفر

أعلنت النجمة التركية "أصلي انفر" زواجها بشكل مفاجىء وصادم للجميع حيث أنهت تحضيرات زفافها بسرعة وتزوّجت بحفل سري للغاية.

ولم تثعرف ماهي أسباب ابقائها أمر زفافها سريع وسريّ الا بعد الزواج تبيّن أنها كانت حامل بطفلها الأول ولذلك تزوّجت بعد أربعة أشهر فقط من علاقتها.