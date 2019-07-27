المحكة تقضي بسجن مريم حسين وإبعادها عن الإمارات..وهذه التهمة التي وجهت إليها!

أصدرت محكمة جنح دبي يوم الخميس حكمها بسجن الفنانة المغربية مريم حسين لمدة 3 أشهر والإبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعدما تم توجيه تهمة إليها بهتك العرض مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وكشفت المحامية الإماراتية حوراء موسى عبر حسابها على موقع تويتر أن محكمة جنح دبي أصدرت حكم البراءة لموكلها صالح الجسمي، مع معاقبة مريم حسين بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة هتك العرض مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

من ناحيته، علق الإعلامي صالح الجسمي، على تغريدة محاميته عبر حسابه على "تويتر": أشكرك دكتورة حوراء وأشكر الأستاذ ياسر النقبي، شكرا مكتب التميز للمحاماة، فقد أبدعتم ووقفتم مع الحق، قضاؤنا عادل وله كل الاحترام والتقدير.

بدوره أكد خليفة المفتول، محامي مريم حسين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن حكم إبعادها عن الإمارات "ابتدائي وأولي وليس نهائيا وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها.

وغرد: "محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلتنا مريم حسين في التهمتين من بين التهم المنسوبة إليها في القضية بينها وبين (ص. ج)، وتقضي بعقوبة مؤقتة في التهمة الثالثة، وهو حكم ابتدائي وأولي وليس نهائيًّا، وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها".

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