أغلقت التعليقات بعد تعرضها للسخرية واتهامها بتقليد فنانة لبنانية..هذا ما حدث مع دنيا بطمة! (تفاصيل)

على ما يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة لم تتحمل التعليقات التي انهالت عليها بعد نشرها مقطع فيديو من آخر حفل زفاف قامت بإحيائه، وقامت بإغلاق خاصية التعليق على الفيديو بالأخص بعدما تطورت الأمور إلى اتهامها بتقليد الفنانة اللبنانية ميريام فارس والتي تقدم عادة وصلات رقص على المسرح خلال حفلاتها.

وأثارت بطمة الجدل بسبب ظهورها في آخر حفل لها وهي ترقص وتتمايل على المسرح، فكان أول من خطر على بال متابعيها الفنانة ميريام فارس والتي تقوم عادة بمثل الأمر في حفلاتها، ولكن دنيا لم تقبل السخرية والاتهامات بالتقليد وأغلقت خاصية التعليقات فيما بعد وتركت تعليقًا لها فقط قالت فيه: "فصلة مع فرقتي العجيبة".

على صعيد آخر، لم يعد أحد يسمع عن أي خلاف جديد بين بطمة وحلا الترك ومن الواضح أن العلاقة في تحسن مستمر، خاصة بعد أن عادت الأخيرة للعيش مع والدها بعد أن قضت وقتًا طويلًا لدى والدتها منى السابر.

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