بألوان وردية وفساتين كأميرات ديزني.. كندة حنا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها التوأم (صور)

بطريقة مميزة واهتمام في أصغر التفاصيل، احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلاد ابنتيها التوأم "كتاليا وكريستينا"، وقامت بمشاركة مجموعة من الصور للاحتفال الذي أقامته مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وزينت كندة حنا المكان بالبالونات ذات الألوان المبهجة، وارتدت هي وبناتها فساتين باللون الوردي كتلك التي تظهر بها الأميرات في عالم ديزني، بالإضافة إلى أنها قامت بإحضار قالب حلوى لابنتها "كتاليا" كتب اسمها عليه، وأيضًا نفس الأمر لابنتها الأخرى "كريستينا".

وبالتاكيد لم تخلو الأجواء من بعض المرح واللعب، حيث ظهرت كندة في مقطع فيديو وهي تلهو مع الأطفال الذين حضروا إلى حفل عيد الميلاد للتمتع مع صديقاتهن كتاليا وكريستينا.

على الصعيد الفني، انتهت كندة حنا مؤخرًا من تصوير آخر أعمالها الفنية والتي ستطل فيها إلى جانب النجم عبد المنعم عمايري وتحت اشراف المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد في فيلم "الإفطار الأخير".

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