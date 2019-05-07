اتهامات "الفبركة" تلاحق رامز جلال بعد أولى حلقات "رامز في الشلال" مع فيفي عبده

واجهت الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، عبر فضائية MBC مصر، والتي استضاف فيها مواطنته الفنانة فيفي عبده، اتهامات من جانب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بفبركة المقلب.

وقال متابع يُدعى، إبراهيم حسن، "الكل عارف ومتأكد إنه مجرد تمثيلية وبرضه مستمرين نتفرج ونضحك ونوهم نفسنا إنه مقلب"، وأضاف المتابع، مكرم إيكا: "رامز بقى مسلسل ع شكل برنامج وهو البطل ويجيب النجوم معاه ينجحو مسلسله وكل يوم نجم يمثل مع رامز وإحنا المفروض بنصدق وهما يشتغلونا".

وقال عبدالباقي محمد: "والله جامد، بس أكيد عارفة إن ده مقلب، ده لو أي واحدة كان هيغمي عليها دلوقتي"، وكتب حازم شومان: "كله فبركة وبقالك ٣ سنين بتفبرك، والأغرب إن الناس عارفة إنك بتفبرك".

وقامت الفنانة المصرية فيفى عبده، بتوجيه "السباب والشتائم"، للفنان المصري رامز جلال، بعدما اكتشفت "المقلب"، الذي فعله بها، وأن الغوريلا التي ظهرت لها فى الغابة، هو الذي يرتديها لتخويفها.

وما أن خلع الفنان رامز جلال، "القناع"، حتى بدأت وصلة الشتائم من فيفي، رغم أن رامز جلال، عندما قدمها في بداية الحلقة، قال: "أنا مش خايف عليكي أنتي أدها وأدود، شوفتي معانا أهوال ووسطك لسا شغال، لو عاوزة مني نصيحة بلاش ألفاظ قبيحة".

وخلال الحلقة، سخر رامز جلال، منها بعدما سقطت في "الشلال"، مع عدد من الفريق التمثيلي للبرنامج، وظلت تصطدم بالشجر والقطع الصخرية الموجودة في المياه، وقال لها: "فيفي لبست في الحيطة تحسها عاملة حادثة بميكروباص".