أمل الشهراني تثير الغضب بحديثها عن الدورة الشهرية.. "ليه مو الرجال تجيهم؟!"

أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية أمل الشهراني الجدل بتصريحاتها الجديدة حول الدورة الشهرية والألم الذي تسببه لها، رغم أنه يعتبر من المواضيع الحساسة الذي تخجل النساء من الحديث عنه بحرية وجرأة.

شاركت أمل الشهراني متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو أعربت فيه عن ألمها والإرهاق الذي تسببه لها الدورة الشهرية، وتساءلت بنبرة سخرية واستهجان: ليه الحريم تجيهم الدورة الشهرية، ليه مو الرجال؟ اتخيلوا تاني يوم وعندي سفر".

وبدت الشهراني غاية في التعب والإرهاق من آلام الدورة الشهرية، حتى أن وجهها بدا مصفرَّا.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد الشهراني وإبداء غضبهم لأنها لم تخجل من فتح مواضيع خاصة وحساسة بشأن هذا المواضيع، فكتبت إحداهن: "إن لم تستحي فأفعل ما تشاء.. اللهم عافانا".

وعلَّقت أخرى: "الوقاحه وقله الحيا في اقصى درجاتها يروحون يعيشون برا وياخذون السئ منهم وينسون انهم مسلمات الحمد لله والشكر".

وكتبت أخرى ساخرة: "أول مره اشوف عجوز تشكي من الدوره". وعلَّقت أخرى: " الحق مو عليها الحق ع الغنم يلي بيعتبروها قدوة و بياخذوها ع انها طاقه ايجابية و ببعتولها مسجات تاييد لكلامها الغبي".

من جهة أخرى، وقفت إحداهن في صفها، وكتبت: " حقها . . ياريت الرجل يتعب نص تعب المرا الله يكون بعونه".

بينما انتقدت أخرى اعتراضها على حكم الله، وعلَّقت: "انا مو انتقادي على انها ذكرت الموضوع انا انتقادي على اعتراضها على حكم الله".

أمل الشهراني تكشف هوية حبيبها

وفي وقت سابق، نشرت الشهراني مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" تجمعها بحبيبها، وعلَّقت باللغتين العربية والإنجليزية، وكتبت: "قصة حبنا هي المفضلة، أنا أحبك، لأنك تحلم معي، وانت اللي يخليني أضحك بقوة لدرجة أنني أبصق قهوتي وشوي و تجيني نوبة الربو، أنا أحب اهتمامك وكيف تحضني وتقبلني وتخلي قلبي يقرقع، أحبك لأنك أفضل أصدقائي اللي اشارك كل شيء معهم! لأنك موجود في الأوقات الصعبة وتصنع الأوقات السعيدة أفضل".





وأضافت: "أنت (الصخرة) يعني القوة، انت الشخص المحب للحياة وكل الناس وكل المخلوقات، أنا فخورة جدًا بنفسي لكوني مع رجل ذكي ومضحك ولطيف وصبور وكريم، وأبي أطفالي يتعلمون منه. أنا فخورة جدًا بكل شيء أنجزناه معًا. أنا أحبك لأنه مهما صار- اثق بأنك تحبني بعد! أول ذكرى حب لنا، أحبك."

أما حبيبها الذي يدعى "جوني لوكاستو" نشر ذات الصور وكشف في التعليق عن بداية علاقتهما معًا، فكتب باللغة الإنجليزية: "قبل عام مثل اليوم، قابلت ملاك لأول مرة خارج من المقهى المفضل له. جلسنا على مقعد وتحدثنا لمدة 4 ساعات، حول كيف كل شخص منا أتى من جزء مختلف في العالم بقصص مختلفة تمامًا".

وأردف: "ولكن الأهم هو الإنسانية التي تجمعنا، ومنذ ذلك الحين استمر بادهاشي بقوته وشجاعته وتعاطفه مع الأخرين، واستعداده للتغلب على الشدائد. والملاك يفعل ذلك بابتسامة مشرقة على وجهه وسخرية بارعة تلمسني."

واستطرد "جوني": "شكرًا لك على الدافع المستمر وتذكيري بكل ما أستطيع فعله (بينما يجبرني على الراحة كثيرًا) شكرًا لك لكونك الروح الجميلة التي أنت عليها. احبك."

من هو "جوني لوكاستو" حبيب أمل الشهراني ؟!

حسب ما عرف "جوني لوكاستو" نفسه به عبر حسابه الرسمي على انستغرام. طفل سمين في السابق، يعمل كـ معلق رياضي و ستاند أب كوميدي ومذيع مسرحي فكاهي، كما أنها يعمل كمعالج فيزيائي. يذكر أنها ممثل كذلك.