أمل الشهراني تحتفل بأول عام بعلاقتها وتكشف عن هوية حبيبها!

نشرت مشهورة السوشال ميديا السعودية أمل الشهراني مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على انستغرام تجمعها بحبيبها. وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها عن هوية حبيبها.

وعلقت على مجموعة الصورة باللغتين العربية والإنجليزية، وكتبت: "قصة حبنا هي المفضلة، أنا أحبك، لأنك تحلم معي، وانت اللي يخليني أضحك بقوة لدرجة أنني أبصق قهوتي وشوي و تجيني نوبة الربو، أنا أحب اهتمامك وكيف تحضني وتقبلني وتخلي قلبي يقرقع، أحبك لأنك أفضل أصدقائي اللي اشارك كل شيء معهم! لأنك موجود في الأوقات الصعبة وتصنع الأوقات السعيدة أفضل".

وأضافت: "أنت (الصخرة) يعني القوة، انت الشخص المحب للحياة وكل الناس وكل المخلوقات، أنا فخورة جدًا بنفسي لكوني مع رجل ذكي ومضحك ولطيف وصبور وكريم، وأبي أطفالي يتعلمون منه. أنا فخورة جدًا بكل شيء أنجزناه معًا. أنا أحبك لأنه مهما صار- اثق بأنك تحبني بعد! أول ذكرى حب لنا، أحبك."

أما حبيبها الذي يدعى "جوني لوكاستو" فقد نشر نفس مجموعة الصور وكشف في التعليق عن بداية علاقتهما معًا، فكتب باللغة الإنجليزية: "قبل عام مثل اليوم، قابلت ملاك لأول مرة خارج من المقهى المفضل له. جلسنا على مقعد وتحدثنا لمدة 4 ساعات، حول كيف كل شخص منا أتى من جزء مختلف في العالم بقصص مختلفة تمامًا".

وأردف: "ولكن الأهم هو الإنسانية التي تجمعنا، ومنذ ذلك الحين استمر بادهاشي بقوته وشجاعته وتعاطفه مع الأخرين، واستعداده للتغلب على الشدائد. والملاك يفعل ذلك بابتسامة مشرقة على وجهه وسخرية بارعة تلمسني."

واستطرد "جوني": "شكرًا لك على الدافع المستمر وتذكيري بكل ما أستطيع فعله (بينما يجبرني على الراحة كثيرًا) شكرًا لك لكونك الروح الجميلة التي أنت عليها. احبك."

من هو "جوني لوكاستو" حبيب أمل الشهراني ؟!

حسب ما عرف "جوني لوكاستو" نفسه به عبر حسابه الرسمي على انستغرام. طفل سمين في السابق، يعمل كـ معلق رياضي و ستاند أب كوميدي ومذيع مسرحي فكاهي، كما أنها يعمل كمعالج فيزيائي. يذكر أنها ممثل كذلك.