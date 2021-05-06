أمل بوشوشة تخطف القلوب بمشهد يجمع ما بين الفرح والحُزن في مسلسل "على صفيح ساخن"!

النجمة الجزائرية أمل بوشوشة هي واحدة من أقوى الأسماء في عالم الدراما العربية لما تملكه من موهبة وحضور وأداء حقيقي نابع من القلب.

بوشوشة تطل على الجمهور خلال الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "على صفيح ساخن" والذي يجمعها بعدد كبير من وجوه الدراما العربية من بينهم الفنان القدير سلوم حداد، باسم ياخور، ميلاد يوسف، ناظلي الرواس، وعبد المنعم العمايري.

تجسد أمل دور فتاة سورية تدعى "هند" تعيش وسط عائلة يغلبها الطابع الذكوري، كما تمتلك صالون حلاقة للسيدات لكن الأحداث تبدأ بعد انفصالها عن زوجها الذي تحبه ما يؤدي إلى تحولات جذرية في شخصيتها، لتدخل في أعمال مشبوهة وسط صراعات نفسية واجتماعية.

هند والتي كانت قد تطلقت كان رد فعلها في البداية وصلة رقص أمام صديقاتها إلا أنها أثناء الرقص شعرت بغصة الطلاق بداخلها مما أثمر عن مشهد إبداعي ما بين الحركات الراقصة والغصة التي تحاول الظهور على وجهها من آلم الفراق.

الجمهور بدوره تداول هذا المشهد بشكل كبير بعد أن شاركته أمل عبر حسابها في إنستغرام وجاء ضمن التعليقات المتداولة "ممثلة من الطراز الثقيل! واو"...وتابع آخر "ابداعك فوق الوفق الوصف في هذا المشهد"....وجاء في تعليق آخر "نبكي ونضحك لاحزنا ولا فرحا كعاشق خط سطرا في الهوى ومحا .. بكيتينا أيتها المبدعة".

يذكر أنه مع بداية حلقات العمل تم تداول أحد مشاهد العمل بشكل كبير والذي كان عبارة عن صفعة الفنان السوري باسم ياخور للفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، ونال المقطع الكثير من الإنتشار عبر المنصات وبين الجمهور الذي لم يُصدق في البداية أن الكف مُجرد تمثيل وأن باسم لم يلمس وجهها إلا بعد تداول مشهد من الكواليس.

قصة مسلسل على صفيح ساخن من بطولة أمل بوشوشة

يتناول المسلسل الدرامي صراعات العالم السفلي من أناس يعيشون في مكبات النفايات إلى وأفراد يتاجرون بالمخدرات، وغيرها من العوالم المختلفة، وبالتحديد عن عائلة سورية تواجه تحديات مُختلفة... وأشرف على إخراج العمل سيف السبيعي، الذي شارك بدور صغير في المسلسل، وأبدع الكاتبين يامن حجلي وعلي وجيه في كتابة النص، أما عن إنتاج العمل فكان من نصيب شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا".

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