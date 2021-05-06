نجمة مسلسل "اتصل بمدير أعمالي" تفقد شعرها بعد إصابتها بالسرطان!

شاركت النجمة التركية جانان ارغودار صُورة جديدة لها تطمئن بها الجمهور بعد إصابتها بسرطان الثدي منذ مدة قريبة.

جانان بدت في الصُورة بشعر خفيف وقصير للغاية وعلى الاغلب بسبب العلاج الكيميائي، وارفقت الصُورة بتعليق جاء فيه "لديكم الكثير من الأسئلة...اسمحوا لي أن أقدم القليل من التحديث... 3 جلسات علاج كيماوي وهناك المزيد، لكني بخير.... اعتدت على حالة الشعر الجديدة.. كل شيء على ما يرام. أحبكم"

يذكر أن إصابة جانان دفعتها إلى الانفصال عن كاست مسلسل "اتصل بمدير أعمالي" بغاية الخضوع إلى عملية جراحية وقد شاركت الخبر بعد تداوله عبر حسابها في انستقرام بمنشور جاء فيه "أصدقائي الأعزاء والمتابعين والمعجبين الذين لديهم فضول عني.. كانت في نيتي أن أعلن إليكم الخبر في الحلقة الأخيرة من مسلسل اتصل بمدير أعمالي ، لكن الأخبار وصلت إليك قبل ذلك. نعم ، الأخبار عن صحتي صحيحة منذ حوالي الشهر ونصف تم تشخيص إصابتي بسرطان الثدي.. وهذه هي الصورة التي أرسلتها إلى الفريق بعد أن علمت بالإصابة وأنا أرسل لكم نفس الشيء لأنها كانت إحدى اللحظات التي كنت أشعر فيها بالإيجابية.. ستكون هذه عملية صعبة لكني أحافظ على معنوياتي عالية... لا داعي للقلق سأكون بخير وسأعمل حتى آخر لحظة يمكنني العمل فيها إلى الحد الذي يسمح به علاجي.. أود أن أشكر عائلتي العزيزة وزملائي الأعزاء في الفريق لأنهم جعلوني أشعر أنهم دائمًا ورائي ويدعونني مهما كان القرارالذي أتخذه"

بالحديث عن الحياة العائلية فقد كانت الممثلة التركية قد وقعت في حب كنان أثناء تصويرهما مسلسل "حرب الورود" الذي دارت قصته حول فتاة مشهورة في عالم تصميم الأزياء وتحيط الشهرة والقوة بها من كل الجوانب سواء من ناحية اسم العائلة الكبير أو عملها الذي يميزها عن غيرها إلا أن نقاط ضعف الفتاة القوية التي تدعى "جولفام سباهي" وخوفها على شقيقها المصاب بالخوف والتأتأة تتحول إلى نقاط قوة لصالح فتاة الملحق التي تدعى "جولرو" والتي حلمها في الحياة أن تصبح مثل جولفام سيباهي. جولور والتي تمتلك موهبة كبيرة في التصميم تتلقى الصدمة الاولى بعد وفاة والدها والتي كان لـ جولفام يد فيها مما يدفعها إلى التحول لمقاتلة شرسة في وجه سيباهي تكشف جميع ألاعيبها وأسرار من الماضي تنهي مسيرة جولفام تماماً.

الممثل كنان والذي أدى دور حبيبها في العمل تواجد في الجزء الأخير من المسلسل، وتطورت علاقتهما من حبيبان في حرب الورود إلى زوجان في الواقع عام 2017 بعد أن علمت أنها حامل بطفلها الأول الذي يبلغ من العمر حالياً 3 سنوات تقريباً.

قصة مسلسل اتصل بمدير أعمالي

يمزج المسلسل بين الدراما والكوميديا ويركز على تجارب أربعة مدراء مع مساعديهم في وكالة مواهب مرموقة. مع كل حلقة ينضم ممثلون من صناع السينما والمسلسلات التلفزيونية إلى المسلسل كضيوف بشخصياتهم الحقيقية، والعمل ككل مقتبس من المسلسل التلفزيوني الفرنسي Call My Agent.

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