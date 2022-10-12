أمل بوشوشة وشقيقتها تتباهيان بجمالهما الجزائري

أشعلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يجمعها بشقيقتها مروة بوشوشة خلال استمتاعهما بوقتهما في أحد المطاعم.

أمل بوشوشة رفقة شقيقتها مروة

شاركت أمل بوشوشة متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو يجمعها بشقيقتها أثناء سيرهما كعارضتي أزياء في المطعم، بينما تمايلتا بفستانيهما القصيرين على أنغام الأغنية الفرنسية Paro.

وأرفقت أمل الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "صنع في الجزائر"، إشادة على جمالها هي وشقيقتها.

واختارت بوشوشة فستانًا صيفيًا قصيرًا باللونين الأسود والأبيض، وانتنعلت حذاء ستيليتو أبيض، وأسدلت شعرها الأسود المموج على جانبي كتفيها، بينما برزت ملامح وجهها معتمدةً مكياج من درجات البرونزي.

بينما اختارت مروة فستانًا أسودًا بسيطًا بشيالات منسدلة على الأكتاف، وانتعلت صندلًا أسود، في حين أسدلت خصلات شعرها الأسود على جانبي كتفها.



أمل بوشوشة وشقيقتها نوال

على صعيد آخر، تعتبر الفنانة نسخة طبق الأصل عن شقيقتها نوال، ولاحظ رواد مواقع التواصل ذلك بعدما شاركت الأخيرة صورة تجمعها بأمل عبر حسابها على إنستغرام، في لقاء جمعهما في دبي.

وبدت الشقيقتان نسخة طبق الأصل عن بعضهما البعض حتى أن المعجبين ظنوا أنها تقف أمام مرآة، حيث تشابهتا بلون البشرة وملامح الوجه والابتسامة، كذلك تصفيفة الشعر والشامة على ذقنهما، لكنهما اختلفتا بلون الشعر وطوله فحسب.



