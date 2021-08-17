أمل بوشوشة وشقيقتها تصدمان الجميع بتشابههما.. نفس الشامة!

يقولون يخلق من الشبه أربعين، ومن الجميل أن تكون شبيهتك هي شقيقتك.

صدمت الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة متابعيها عبر موقع "إنستغرام" بالشبه الكبير الذي يجمعها بشقيقتها نوال، التي شاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام"سلسلة صور تجمعها بشقيقتها النجمة، حيث بدتا نسخة طبق الأصل عن بعضهما البعض حتى أن المعجبين ظنوا أنها تقف أمام مرآة.

نشرت نوال بوشوشة الصورة في لقاء جمعها بشقيقتها في دبي، وتشابهت الشقيقتان بلون البشرة وملامح الوجه والابتسامة، كذلك تصفيفة الشعر والشامة على ذقنهما، لكنهما اختلفتا بلون الشعر وطوله فحسب.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليٌق، فكتب أحدهم: "فولة وتقسمت تتشابهو ياسر".

وعلَّقت إحداهن: "يا ويليييي الشبه مو طبيعي، نسخة طبق الأصل كأنكم واقفين قدام مراية".

أمل بوشوشة في مسلسل "داون تاون"

يذكر أن بوشوشة حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل "داون تاون"، حيث لعبت دور "جولي" الشخصية المجبولة بالمزاجية. انتهازية، متلوّنة،لا يمكن الوضوق بها، لكنها تعتبر ضحية ماضيها الذي تعرضت فيه لظروف قاسية في بداية حياتها دفعتها إلى أن تكون أكثر قسوة مع المحيطين بها.

يدور المسلسل في قالب درامي واجتماعي رومانسي حول مجموعة من الأشخاص يعيشون قصص حب بطرق مختلفة.

ويلعب بطولة العمل إلى جانب أمل بوشوشة كل من: سامر إسماعيل، وستيفاني صليبا، وعبدالمنعم عمايري، وكارمن لبس، وإلسا زغيب وعدد كبير من النجوم،وهو من إخراج زهير أحمد قنوع، إنتاج Falcon Films، قصة كلود بو حيدر، سيناريو وحوار محمود إدريس.

وعمل الفنان اللبناني وائل كفوري على غناء الشارة التي حملت عنوان "كلنا مننجر"، وتعتبر أول تجربة له في غناء تتر مسلسل.