أمل حجازي لإليسا: "إنتي غنمة وكتير وقحة".. صورة!

#Elissa via #twitter 🙏❤️ . @elissazkh #elissakh #Elissa #elissaclub #elissaians #elissaiansworld #elissaalbum11 #elissafashion #elissaworld #elissakh4 #elissasteamer #elissa_world #beautifulelissa #elissa #elissa_fans #elissazkh #elissalovers #elissa_songs #elissa_kh_fans #elissakurdishfanss #only_elissa #MBCTrending #aghaniaghani #Anghami #mtvthechallenge #mtvacashorej #audiorotana #moodelissa

A post shared by only__elissa (@only__elissa) on Aug 8, 2020 at 7:13am PDT