أمل حجازي لإليسا: "إنتي غنمة وكتير وقحة".. صورة!

العاصمة اللبنانية بيروت تواجه اليوم سلسلة من المظاهرات بعد الأحداث الأخيرة وبالتحديد انفجار مرفأ بيروت الذي حصد أرواح المئات وأصاب الآلاف وشرد أكثر من 300 ألف مواطن.

النجوم بدورها بادروا بالدعم تحت شعار "كلن يعني كلن" بهدف محاسبة الطبقة السياسية في بيروت بسبب الإهمال المتكرر والأوضاع السيئة التي تعيشها لبنان بشكل عام.

إليسا بدورها شاركت منشورًا عبر حسابها في تويتر لصورة تضم وجوهًا سياسية من لبنان بهدف المحاسبة، ولفت نظر رواد السوشال ميديا أن صورة "سمير جعجع" وهو رئيس الحزب الذي تنتمي إليه إليسا لم تكن مشمولة مع المطلوب محاسبتهم مما أوقعها تحت الهجوم.

بعدها بساعات خرجت إليسا عن صمتها، وأوضحت سبب عدم وضع صورة جعجع في البوستر بـ "أنا سميت القوات لأنو كانو يمثلو طروحاتي وأفكاري. اليوم أنا مخذولة. من الرئيس اللي معو خبر ومتستر لكل اللي بالسلطة من كبيرن لزغيرن. كلن مجرمين وشركا. كلن يعني كلن. إنتو أحقر ناس إجو على السلطة والحكم"

الفنانة المعتزلة أمل حجازي لم تلتزم الصمت وهاجمت إليسا بتغريدة جاء فيها "في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها يلي راعي الدبح والتفجير بلبنان لاء يا ست منقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلاً مش غنمة زعيم ..كتير وقحة".

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