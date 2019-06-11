أمل عرفة تصدم جمهورها وتعلن اعتزالها نتيجة تعرضها لضغط نفسي.. فهل تتراجع؟!

صدمت الفنانة السورية أمل عرفة جمهورها بإعلان خبر اعتزالها الفن عن طريق أحد الصحافيين والذي كشف عبر مقال له أن عرفة أرسلت خبر له بقرارها اعتزالها الفن ونيتها اللجوء إلى مهنة أخرى لشعورها بـ "القرف" على حد قوله.

وجاء إعلان عرفة هذا بعد تعرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور بسبب حلقة من مسلسل "كونتاك" ظهرت فيها وهي تسخر من منظمة الخوذ البيضاء وضحايا الكيماوي في سوريا، حيث صور المشهد الذي جسدته عرفة، ان ضحايا الكيماوي ممثلين زيفوا اوجاعهم بالتعاون مع منظمة الخوذ البيضاء، وهو ما عرضها لهجوم شديد وكبير، مما دفعها لنشر اعتذار، هذا الاعتذار تسبب بخسارتها الموالاة، حتى ان عدد من التلفزيونات الرسمية والإذاعات أعلنت عن عدم استضافتها للفنانة السورية بسبب اعتذارها.

لتجد نفسها عرفة وقد خسرت الموالاة والمعارضة في نفس الوقت، هذا وجاء هذا الهجوم والمأزق الكبير الذي وقعت فيه عرفة بعد فشل مسلسلها "سايكو" الذي قامت بكتابته وتجسيد 5 شخصيات فيه.

وكان مسلسل "سايكو" قد سبب خيبة أمل كبيرة للجمهور خصوصًا انه وضع آمال كبيرة عليه بعد تصريحات عرفة بوجود مشاكل في التسويق لا تناسب حجم العمل.

فهل يكون اعتزال أمل عرفة للفن نتيجة ضغط نفسي تمر به بسبب الأزمات الأخيرة التي حدثت معها، ام قرار نهائي لن تتراجع عنه.

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