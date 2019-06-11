أمل عرفة تصدم جمهورها وتعلن اعتزالها نتيجة تعرضها لضغط نفسي.. فهل تتراجع؟!

صدمت الفنانة السورية أمل عرفة جمهورها بإعلان خبر اعتزالها الفن عن طريق أحد الصحافيين والذي كشف عبر مقال له أن عرفة أرسلت خبر له بقرارها اعتزالها الفن ونيتها اللجوء إلى مهنة أخرى لشعورها بـ "القرف" على حد قوله.
وجاء إعلان عرفة هذا بعد تعرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور بسبب حلقة من مسلسل "كونتاك" ظهرت فيها وهي تسخر من منظمة الخوذ البيضاء وضحايا الكيماوي في سوريا، حيث صور المشهد الذي جسدته عرفة، ان ضحايا الكيماوي ممثلين زيفوا اوجاعهم بالتعاون مع منظمة الخوذ البيضاء، وهو ما عرضها لهجوم شديد وكبير، مما دفعها لنشر اعتذار، هذا الاعتذار تسبب بخسارتها الموالاة، حتى ان عدد من التلفزيونات الرسمية والإذاعات أعلنت عن عدم استضافتها للفنانة السورية بسبب اعتذارها.
أعتذررررر لأي سوري فتحنا له جرحا أو ألماً بحلقة البارحة من مسلسل كونتاك . وصلتني رسائلكم .. وقرأتها .. ولن أنشرها ليس لما تحتويه من شتائم . بل لأنها من الواضح كم تحمل أوجاعاً وآلاماً لم أخلق للحظة كي أستهين بها. سبق وقلت ان كان دمي سيوقف النزيف على ارض بلادي ف أهلا بالموت. والآن وبعد سنوات أعيد ما قلت ومن دمشق وليس من خارجها . أكرر اعتذاري وأعيد قدم أصغر طفل سوري بسياسات الكون . ومن دمشق وليس خارجها . ولو أننا كممثلين عرفنا كيف سيتم مونتاج هذه اللوحة وربط الأحداث ببعضها سيكون على هذا الشكل لكنا طالبنا بعدم عرضها من الأساس . أعتقد أنه كان من حق الألم السوري أن تحذف هذه اللوحة جملةً وتفصيلاً حفاظاً على مشاعر السوري أينما كان وكيفما كانت مواقفه. عندما صورت هذه اللوحة كان المقصود بها البعض ممن تلاعبو بتزييف حقائق .. وليس الاستهزاء لثانية من الموت او من الفواجع التي ألمت بالكثيررررررر . أنا فقدت شهداء من عائلتي واعرف ما تعني هذه الكلمة . كان علينا أن نتروى أكثر قبل أن نقوم بتصويرها ( رغم انها ظرف توضع به الشخصيات) ... أكرر اعتذاري بعد التوضيح . #أمل_عرفة
لتجد نفسها عرفة وقد خسرت الموالاة والمعارضة في نفس الوقت، هذا وجاء هذا الهجوم والمأزق الكبير الذي وقعت فيه عرفة بعد فشل مسلسلها "سايكو" الذي قامت بكتابته وتجسيد 5 شخصيات فيه.
وكان مسلسل "سايكو" قد سبب خيبة أمل كبيرة للجمهور خصوصًا انه وضع آمال كبيرة عليه بعد تصريحات عرفة بوجود مشاكل في التسويق لا تناسب حجم العمل.
فهل يكون اعتزال أمل عرفة للفن نتيجة ضغط نفسي تمر به بسبب الأزمات الأخيرة التي حدثت معها، ام قرار نهائي لن تتراجع عنه.
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